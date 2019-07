Se amparan 4 mil policías federales para que les garanticen sus derechos

Mediante juicios de amparo, unos cuatro mil elementos de la Policía Federal buscan garantizar los derechos laborales de quienes serán integrados a la Guardia Nacional o a otras dependencias federales.

Hasta ahora los agentes de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería han promovido ya juicios de amparos y será a partir de esta semana cuando de determine si o no son aceptados a trámite.

Iván Chávez, integrante del colectivo Ciudadanos Uniformados AC y promotor de los recursos legales, explicó a El Financiero que el viernes se presentaron dos juicios de amparo y este lunes se interpondrán cinco más.

“El acto que estamos reclamando es el acuerdo de fecha 28 de junio, en el que se establece que solamente los elementos de las policías Naval y Militar conservarán todas sus prestaciones al pasar a la Guardia Nacional”, apuntó.

Dio a conocer que las autoridades demandadas son, además del presidente Andrés Manuel López Obrador, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, y Seguridad y Protección Ciudadana.

Detalló que el objetivo es que las autoridades federales, independientemente del destino que le quieran dar a los agentes, se les respeten sus derechos, incluso, si son despedidos, aunque esto último no ha ocurrido.

“La intención del amparo es que independientemente de lo que elijan los compañeros, formar parte de la Guardia Nacional o alguna otra de las 10 opciones que les han dado, se les garanticen sus prestaciones”, informó Chávez.

“Por ahora no estamos enfocados en el tema de la indemnización, porque no es algo que podamos exigir en una demanda de este tipo, porque el juez va a pedir que se presente el documento con el que se acredite un despido y no lo hay, si fuera el caso sí se presentaría, pero por ahora no es materia”, agregó.

Puntualizó que hasta ayer domingo cerca de 4 mil elementos han firmado el amparo. “Hasta el viernes a las tres de la tarde habían firmado aproximadamente 3 mil 500 y hasta el mediodía del domingo firmaron otros 452”, destacó.

Además, puntualizó que en Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Baja California y San Luis Potosí, también se presentarán juicios de amparo, los cuales han sido ya firmados por cerca de 500 elementos.

De acuerdo con testimonios obtenidos por este diario, los agentes que ya fueron aceptados en la Guardia Nacional, ya se integraron a dicho cuerpo, pero sin la documentación que justifique el traslado ni explique su situación laboral.

Acusan que se les modificarán sus percepciones, pues les quitaron algunos bonos que tenían, como el de operatividad; además los cambiarán de forma permanente en estados lejanos a su lugar de origen o domicilio.

Los elementos que no fueron aceptados en la Guardia explicaron que, además de la baja salarial, serán enviados a otras dependencias. “Literal, nos van a mandar a cuidar puertas, cuando estamos capacitados para otras cosas”, acusaron los uniformados.

En tanto, los policías continúan con la toma de las instalaciones del Centro de Mando de Policía Federal. Y en estos días realizarán una serie de movilizaciones y podrían también continuar con el cierre de vialidades.

Por lo pronto, para este lunes convocaron a una marcha que saldrá muy temprano desde el Ángel de la Independencia y que tiene como destino Palacio Nacional, donde buscarán un encuentro con el López Obrador.

Entre las cinco y siete de la mañana se reunirán en el Ángel de la Independencia, y prevén llegar a Palacio Nacional a las ocho.

Mientras que el martes se realizará otra movilización directamente en Palacio Nacional, donde insistirán en el respecto a sus derechos laborales.

Se espera reanuden hoy diálogo con autoridades

Sin acuerdo y con las instalaciones del Centro de Mando de Iztapalapa tomadas, continúa la protesta de elementos de la Policía Federal que se oponen a la transición de la corporación a la Guardia Nacional.

Los voceros del movimiento dijeron que las mesas de negociación se mantienen suspendidas y será hasta hoy lunes cuando se reanude el diálogo con las autoridades.

Los uniformados habían emplazado a los mandos para reanudar las pláticas a las 10 de la noche del sábado, pero ni el subsecretario Ricardo García Berdeja, ni los mandos de las Fuerzas Federales ni de la Gendarmería se presentaron.

Ayer, los inconformes reiteraron que seguirán en el Centro de Mando día y noche en espera del diálogo. “Seguimos abiertos al dialogo, aquí vamos a permanecer hasta el lunes, que fue cuando nos dieron fecha”, indicaron.