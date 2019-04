Se aleja posibilidad de aprobar ley educativa, advierte Juárez Cisneros

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, advirtió que “ya hay demasiada confusión en este tema” de la reforma educativa, por lo que se aleja la posibilidad de que se apruebe antes del 30 de abril.

“Hace tres semanas dije que olfateaba, dije 'olfateo que se va a un periodo extraordinario', y luego salieron a desmentirme que no era cierto”, señaló el legislador.

“Ojalá vaya a un extraordinario, pero hasta ahorita ya la duda es mayor, aunque hasta ahorita no he olfateado si ya se murió o no se ha muerto”, agregó.

“Lo que sigo olfateando es que siguen trabajando para concretar un acuerdo y tratar de sacar una reforma, pero ya hay demasiada confusión en este tema”, aclaró.