Se agradece la disculpa por el asesinato de alumnos del Tec, pero faltan los culpables: activista

Se agradece que el Estado reconozca su responsabilidad en el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, pero todavía no hay culpables, opinó este martes Ixel Cisneros, activista y directora de 'El Día Después', en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Se agradece que el Estado se haga responsable por este hecho, pero además, que señale también que la Marina y El Ejército tuvieron responsabilidad en el asesinato de estos dos chicos", indicó la activista.

"No hay culpables como tal y no se habla de la cadena de mando, los soldados rasos son los que acatan órdenes y no se sabe de los generales que dieron las órdenes de asesinar a los estudiantes del Tec de Monterrey", abundó al respecto.

Indicó que todavía no revela cuántas personas han sido asesinados a manos del Ejército y la Marina, algo que ya les ha ordenado el INAI.

"Podríamos lograr esto en principio, con la resolución del INAI, donde este le dice a la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene que empezar a informar, porque dejó de hacerlo desde el 2014, sobre los asesinatos y homicidios que han cometido las fuerzas armadas", abundó.

"Parte de la no repetición (de estos actos) es empezar a decir a cuántas personas las fuerzas armadas ha abatido y las razones por las cuáles se asesinó a estas personas", detalló.

El Gobierno de México ofreció este martes una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que perdieron la vida hace nueve años a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León.

A nombre del Estado mexicano, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes.

“Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”, dijo la titular de Segob.

Aunque, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta disculpa no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos, sin embargo, apuntó que la acción reivindica sus nombres y plantea el compromiso de las autoridades a que actos similares no se repitan.