Sismo de magnitud 7.5 sacude la CDMX

Un sismo de magnitud 7.5 se percibió este martes en la Ciudad de México.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro fue a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Hasta las 11:45 horas de hoy 23 de junio, se han registrado 147 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Oaxaca el 23 de junio, la más grande fue de magnitud 4.6.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos.

SISMO Magnitud 7.5 Loc 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km pic.twitter.com/8uuY2um91w — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2020

La población salió a las calles tras activarse la alerta sísmica, ya que la percepción del temblor fue fuerte.

"Ya estamos en @C5_CDMX recibiendo reportes de protocolo. Hasta el momento ningún incidente mayor. Seguimos informando #sismo", destacó Sheinbaum.

Ya estamos en @C5_CDMX recibiendo reportes de protocolo. Hasta el momento ningún incidente mayor. Seguimos informando #sismo pic.twitter.com/B6gFCwfDyf — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 23, 2020

Posteriormente, expuso cuáles eran las acciones que se estaban realizando.

"Hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente caída de bardas y fachadas; en un rato daremos toda la información. Siguen sobrevolando dos de los cuatro cóndores, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reportar", declaró en un video desde el C5.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó sobre la caída de dos bardas.

"Hasta el momento continuamos sin novedad, no hay derrumbe de estructuras, solo dos bardas, tampoco hay reporte de heridos ni en vía pública, ni en hospitales", aseveró Omar García Harfuch en la misma red social.

En Quintana Roo 3, esquina con Medellín, en la colonia Roma Sur, un edificio presentó daño.

Debido a esto, la zona fue acordonada por policías capitalinos, mientras que vecinos de casas aledañas al inmueble fueron desalojadas.

“Desde el 2017 quedó abandonado ese edificio por el temblor, nos dijeron que lo iban a dinamitar pero no pasa nada, no han venido”, dijo Ángela Vázquez, vecina de la colonia, cuya casa está a un lado del edificio dañado.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que solamente se reportan fallas en suministro de energía eléctrica.

"Hasta el momento no se reportan daños en el #Edoméx, únicamente cortes de energía eléctrica que ya están siendo atendidos", comentó en Twitter.

Hasta el momento no se reportan daños en el #Edoméx, únicamente cortes de energía eléctrica que ya están siendo atendidos. — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) June 23, 2020

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó este martes que luego del sismo de 7.5, por un derrumbe en Crucecitas, en donde fue el epicentro, una persona perdió la vida.

"En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños mayores", dijo el gobernador oaxaqueño a Foro TV.

Con información de Héctor Gutiérrez y Gonzalo Soto