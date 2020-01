Santiago Nieto ‘no actúa sin consultarme’: AMLO, tras reclamo de Gertz

“Santiago (Nieto) no hace nada sin consultar con el Presidente”, sentenció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en un claro respaldo para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien fue acusado por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de no respetar el debido proceso.

La unidad de la cual es titular ha incurrido en al menos una decena de declaraciones que estarían violando el derecho de los acusados, principalmente, en contra de figuras políticas relacionadas con las administraciones del panista Felipe Calderón y de priista Enrique Peña Nieto.

López Obrador reconoció que sí hubo una protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, quien, este miércoles, advirtió, durante un encuentro con embajadores y cónsules, que ese tipo de afirmaciones van en contra la presunción de inocencia, porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal.

Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal adelantó que se buscará “definir bien los campos” para determinar qué es lo que puede dar a conocer el responsable de dicha unidad.

Basta colocar en el buscador de Google frases como: “Santiago Nieto revela” o “UIF va por”, para localizar decenas de noticias relacionadas a los casos en los que el titular de esta unidad ha dado a conocer ante medios de comunicación datos de una investigación de la índole penal.

De acuerdo con el corte presentado a finales del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda cerró 2019 con 160 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por actividades ilícitas.

Según el reporte presentado por Santiago Nieto, existen indagatorias abiertas vinculadas con funcionarios que trabajaron para las administraciones pasadas, como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el exministro Eduardo Medina Mora; la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, todas, investigaciones con procesos pendientes.

En el caso de esta administración, apenas destacan dos de los nueve delegados de los programas sociales del gobierno de la República.

Incluso, los abogados de personajes como Rosario Robles han acusado a Santiago Nieto de romper con el principio de presunción de inocencia al hacer “juicios mediáticos”.

Pero no solamente el fiscal General ha manifestado su inconformidad en cuanto a la manera de anticipar los casos que lleva a cabo la UIF, ya que integrantes del Gabinete Federal han mostrado su molestia por la manera en la que se enteran de los casos, como la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien desconocía una supuesta triangulación de millones de pesos en su dependencia.

“Lo tengo que hablar con Santiago Nieto, no tengo la información precisa. Lo conocí a través de los medios de comunicación… le voy a decir que me comunique antes de salir a dar otra información, que también la tenga yo de primera mano por parte de él”, dijo ante reporteros el 18 de diciembre.

Ayer, López Obrador insistió en que se definirán los límites para determinar qué se puede informar y qué no, así como lo que afecta el debido proceso; sin embargo, advirtió, no se dejará de informar sobre las investigaciones..

“Hablando con franqueza, si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor, pero también, siempre y cuando no afecte el debido proceso”, puntualizó.

Exposición pública

El titular de la UIF, Santiago Nieto, utiliza espacios mediáticos para dar a conocer investigaciones.

El 5 de enero, en conferencia de prensa, Santiago Nieto indicó que la UIF investiga presunto desvío al PRI, cuando su líder era Enrique Ochoa.

El 19 de diciembre develó nombres de vinculados con Genaro García Luna: Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Javier Garza Palacios y Maribel Cervantes, entre otros.

El 30 de diciembre, dio a conocer que la Unidad investiga al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por desviar 3,500 mdp.

El 18 de diciembre informó nombres de empresas de Genaro García Luna y que durante las gestiones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto “triangularon” dinero al extranjero.