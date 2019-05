Sánchez Cordero y Lagarde coinciden en necesidad de un crecimiento inclusivo

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, conversó con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, donde coincidieron en la necesidad de fomentar un crecimiento inclusivo para crear oportunidades a favor de todas las personas sin importar su condición social.

Durante el encuentro, en el que estuvieron acompañadas por integrantes de sus equipos de trabajo, la secretaria de Gobernación refrendó que la paz y la justicia son esenciales para un desarrollo económico sostenido.

“En virtud de que las economías están globalizadas, se requiere sin duda de la cooperación de la comunidad internacional para combatir los flagelos que afectan a nuestras sociedades. Para lograr estos objetivos, el Gobierno de México necesita el apoyo internacional y hemos cambiado la política en ese sentido, hemos llegado a acuerdos que antes eran impensables con organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para que nos apoyen a superar las crisis de derechos humanos que enfrenta México”, subrayó.

Por su parte, Christine Lagarde expresó que lo que hacen ambas, son pilares indispensables de lo que todos aspiran, que es que los pueblos sean mejores.

“No existe un crecimiento, si no existe la seguridad; no hay crecimiento si no hay estabilidad económica”, dijo.

En el encuentro que se realizó en la Biblioteca de la dependencia, la funcionaria resaltó que la economía y la seguridad van de la mano o caminan en dos piernas para que la economía pueda funcionar y pueda crecer.