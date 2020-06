'Sana Distancia', lavarse las manos, no mentir y no robar, ayuda a que no dé COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que, para no contagiarse de COVID-19, mantiene sana distancia y una buena alimentación, además de no mentir y no robar.

Al ser cuestionado sobre las medidas que toma, debido a que se encuentra de gira en el sureste del país, dijo que toma las medidas que le han recomendado.

"Mantener la sana distancia, el aseo. El lavado de las manos. Básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra. Pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", afirmó.

En México se han registrado un total de 101 mil 238 casos confirmados acumulados del nuevo coronavirus, así como 11 mil 729 fallecimientos, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud el miércoles.