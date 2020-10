Salvador Cienfuegos: secretario de Defensa Nacional y traficante de drogas, según EU

Desde afuera, el general Salvador Cienfuegos, con su rostro severo, saludo de baqueta y pechera ceñida, presentó la imagen de un guerrero de primera línea contra el narcotráfico.

Como jefe de defensa de México de 2012 a 2018, dirigió sus fuerzas para acorralar brutalmente a los jefes de los cárteles y mover sigilosamente vehículos de patrulla en busca de cargamentos de heroína. Bajo su supervisión, los marines mexicanos arrestaron al infame capo Joaquín “El Chapo” Guzmán dos veces en dos años.

Pero Cienfuegos, quien fue arrestado por funcionarios estadounidenses cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el jueves por la noche, estaba, según la acusación, ejerciendo el vasto poder de su oficina y su ejército no para interrumpir el tráfico de drogas sino para ayudar a un cartel conocido como H- 2.

Los fiscales citan miles de mensajes de Blackberry interceptados para pintar una imagen de Cienfuegos, apodado "Padrino" o "Padrino", como un benefactor todopoderoso que se aseguró de que miles de kilogramos de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana llegaran a las ciudades estadounidenses. produciendo millones de dólares en efectivo ilícito.

"El acusado priorizó su codicia personal sobre sus deberes juramentados como servidor público, y aseguró el éxito continuo y la seguridad de una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México", escribieron los fiscales en una carta que acompaña a su acusación.

No solo aplastó a bandas rivales, dicen los fiscales. Detuvo las operaciones militares contra H-2, presentó el cartel a “otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano”, organizó barcos para trasladar sus suministros y los ayudó a capturar más territorio. Advirtió a H-2 cuando Estados Unidos estaba utilizando testigos para testificar en su contra, lo que llevó al asesinato de un miembro del cartel, dicen los documentos.

El cartel "cometió innumerables actos de violencia terrible, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse contra los desafíos de las organizaciones rivales de tráfico de drogas, luchar por el territorio y silenciar a quienes cooperarían con las fuerzas del orden", dice la carta.

La acusación data de agosto de 2019. Cienfuegos, de 72 años, no había puesto un pie en Estados Unidos hasta ahora, cuando las autoridades pudieron detenerlo. No está claro por qué no vio ningún riesgo en la visita. Los fiscales piden que sea detenido sin fianza y juzgado en la ciudad de Nueva York, donde, de ser declarado culpable, podría enfrentar décadas de prisión.

Hizo una breve comparecencia por videoconferencia ante un juez en Los Ángeles el viernes, hablando a través de un intérprete. Cienfuegos acordó permanecer en una cárcel federal hasta una audiencia de detención el martes. Su abogado, Duane Lyons, dijo que pedirá que su cliente sea liberado bajo fianza en ese momento. Lyons no respondió a una solicitud de comentarios después de la audiencia.

Su arresto se produce 10 meses después de que Estados Unidos acusara al principal oficial de policía de México de proteger a una banda de narcotraficantes diferente en la década de los 2000. El par de acusaciones habla de un nivel alucinante de corrupción y una mezcla de la delincuencia mexicana y la aplicación de la ley.

El ejército tiene un papel central nacional que ha crecido drásticamente desde que el entonces presidente Felipe Calderón comenzó a usarlo para intensificar la guerra contra los cárteles a fines de la década de 2000.

Cienfuegos fue una fuerza impulsora detrás de esa expansión, testificando a los legisladores que solo se podía confiar en los militares para combatir el crimen organizado. En 2017, presionó con éxito al presidente Enrique Peña Nieto para que codificara el papel de los militares en la guerra contra las drogas en la legislación mexicana.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, el ejército ha ido mucho más allá de las operaciones de combate. Los soldados ahora hacen de todo, desde proteger las instalaciones petroleras y los puertos hasta realizar obras públicas, incluidos aeropuertos e incluso sucursales de bancos gubernamentales.

Su reputación como una de las instituciones más eficientes y menos corruptas del país ha sido fundamental para su expansión, donde se ha considerado que las fuerzas policiales locales trabajan mano a mano con los narcos, el ejército puede rotar tropas y comandantes en diferentes regiones para evitar que se formen esas relaciones, y al menos ha obtenido capturas de alto perfil de figuras importantes.

Su cultura y marco pueden haberlo dejado expuesto al abuso por parte de un mal actor en la cima.

"Nadie va a cuestionar al secretario sobre lo que hace o no hace", dijo Craig Deare, ex agregado adjunto de defensa de Estados Unidos en la Ciudad de México y autor de un libro sobre las relaciones militares entre Estados Unidos y México. "Esa es una característica bastante fuerte del ejército mexicano: lo que diga el jefe, hazlo".

De la acusación se desprende claramente que Cienfuegos tenía colaboradores a nivel oficial, algunos ingeniosos y otros quizás inconscientes.

"Todo lo que hizo, no lo hizo solo", dijo Athanasios Hristoulas, experto en seguridad y profesor del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. "Sin duda, hay un montón de otras personas en el ejército que al menos de alguna manera son co-conspiradores en esto".

Había indicios de que Cienfuegos, mientras estaba en el cargo, podría tener, como escribieron los fiscales estadounidenses, "ningún respeto por la autoridad pública o el estado de derecho".

Grupos de derechos humanos criticaron las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales presuntamente cometidos por militares durante su mandato, más notoriamente en el secuestro y asesinato sin resolver de 43 estudiantes. “Hubo un flagrante fracaso” para responsabilizar a la gente bajo su reinado, dijo Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado de Brookings Institution.

Los fiscales de Nueva York dicen que Cienfuegos ejerció su considerable poder para ayudar no solo al cártel H-2, sino a otras bandas anónimas. Testigos testificaron sobre el "uso regular de la violencia por parte del cartel para promover su tráfico de drogas, su uso del soborno para garantizar la protección del gobierno, así como la asistencia del acusado al Cartel H-2 y otras organizaciones de tráfico de drogas", escribieron.

Cienfuegos supuestamente estaba involucrado con H-2 cuando la organización estaba dirigida por Juan Patrón Sánchez, quien murió en un tiroteo en 2017 con el ejército mexicano. El Cartel H-2 es un sucesor de la Organización Beltrán Leyva, que una vez estuvo dirigida por Héctor Beltrán Leyva y operaba en los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa.

El arresto de Cienfuegos ha planteado la cuestión de qué tan profunda es la supuesta corrupción en las fuerzas armadas de México.

Cuando López Obrador nombró al actual secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval en 2018, agradeció a Cienfuegos su “colaboración” en la toma de decisiones. Cienfuegos pronto prodiga elogios a Sandoval. En una conferencia de prensa el viernes, López Obrador dijo que había rechazado todos los candidatos sugeridos por Cienfuegos y que Sandoval fue examinado exhaustivamente.

El presidente prometió destituir a cualquiera que se mostrara involucrado en el caso, pero dio pocas señales de que planea controlar el poder de las fuerzas armadas. El ejército y la marina “son pilares del Estado mexicano”, dijo. “Son tan fuertes que ni asuntos tan lamentables como la participación de un secretario de Defensa en el narcotráfico los debilitarán”.

