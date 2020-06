Salud reporta que pacientes y médicos de institutos y hospitales están a salvo tras sismo

La Secretaría de Salud informó este martes que tanto el personal como las personas internadas en nosocomios e institutos nacionales están fuera de peligro, esto tras el sismo registrado esta mañana, con una magnitud de 7.5

"La @SSalud_mx informa que pacientes y personal de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad se encuentran a salvo. Se revisan instalaciones por parte de Protección Civil, de acuerdo a protocolos", destacó en su cuenta de Twitter.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro fue a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Hasta las 11:45 horas de hoy 23 de junio, se han registrado 147 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Oaxaca el 23 de junio, la más grande fue de magnitud 4.6.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, explicó que luego del sismo ocurrió un derrumbe en Crucecitas, en donde fue el epicentro, lo que provocó la muerte de una persona.

"En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños mayores", dijo a Foro TV.

El saldo del movimiento telúrico en la Ciudad de México fue de dos personas heridas y daños menores en edificios, además de la caída de dos bardas.