Salomón Jara acusa a calificadoras de lanzarse contra proyecto político de AMLO

El vocero de la bancada de Morena en el Senado, Salomón Jara, aseveró que las agencias calificadoras de riesgo, que funcionan como juez y parte, se han lanzado contra el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no les favorece y amenazan sus privilegios.

Durante el foro “Regulación Y Operación de las Agencias Calificadoras de Riesgo. Experiencias Internacionales”, el ex eurodiputado Ricardo Cortés Lastra refirió que, tras la crisis del 2008, la Comunidad Europea impulsó en 2013 una reforma que reguló a las calificadoras con tres objetivos:

-Establecer fechas determinadas de cuándo tienen que calificar.

-Dar a conocer la evaluación los viernes cuando han cerrado los mercados.

-Impulsar la competencia, ya que el sector está dominado por tres calificadoras.

Ante ello, el morenista Salomón Jara consideró que la visión de Cortés Lastra refuerza la visión que en Morena tienen en torno a las calificadoras de riesgo.

“La actuación de las agencias calificadoras no es imparcial y no es infalible. No sería la primera vez que estas agencias que funcionan como juez y parte se lanzan contra un proyecto político que no les favorece o que amenazan sus privilegios. Y no se trata de cuestionar por cuestionar. O de descalificar a las calificadoras porque no nos gustan o no nos convienen sus perspectivas, de lo que se trata es de advertir es que existen una gran cantidad de ejemplos en donde estas agencias han entrado al juego político y se han apartado de todos los parámetros de legitimidad, legalidad y objetividad”, dijo.