Sala anticorrupción en la Corte es riesgosa y no prosperaría: José Ramón Cossío Díaz

La creación de una sala especializada anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo riesgoso y la propuesta no prosperaría, dijo el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz en entrevista para La Silla Roja.

"Creo que no es una buena idea, no encuentro que la Suprema Corte esté en una situación de rezago como para que tenga que abrir una tercera sala y me parece peligroso que los cinco ministros que estén en esta sala revisen la totalidad de los asuntos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación", consideró en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Indicó que ya existen jueces de distrito, magistrados de circuito y magistrados de colegiado que revisan algunos de los asuntos relacionados con las responsabilidades de funcionarios.

"Hay varios problemas técnicos y funcionales (de esta propuesta), yo en lo personal creo que no le hace falta (la sala) a la Suprema Corte", agregó en la charla con Leonardo Kourchenko y Salvador Camarena.

Detalló que en parte que crear una nueva sala en la Suprema Corte invalidaría el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

"Pues en parte sí, porque al Tribunal de Justicia Administrativa se le ha dado las competencias necesarias para que revisara estos procesos. Tampoco queda muy claro en el diseño (de la propuesta) si primero actuaría el Tribunal de Justicia Administrativa y después tendría que actuar esta sala. Creo que lo que se debería de hacer es reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción", argumentó.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa desde abril pasado una iniciativa para crear una sala especializada en temas de anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al mismo tiempo, pasar de 11 a 16 ministros.

Monreal Ávila también busca que se discuta una iniciativa de ley para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, el cual, según el, "se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso".