Sabotearon la línea telefónica para reportar casos de coronavirus: Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró este lunes que la línea telefónica que fue habilitada para reportar casos sospechosos de coronavirus en México está saturada debido a un presunto sabotaje.

"El número 800 fue saboteado de una manera indirecta", detalló en conferencia de prensa.

Detalló que en redes sociales se difundió de forma falsa que las personas que presentaran síntomas se quedaran en casa y llamaran al número 800-0044-800.

"En redes sociales había una ficha falsa que decía que las instrucciones de la autoridad de salud eran que las personas con síntomas llamaran a este número y que se iba a ir a sus casas a tomar las muestras. Esto ya lo hemos aclarado, que fue una falsedad, es una publicación apócrifa", aseguró.

"Pudimos documentar, porque tenemos el registro computarizado de las llamadas telefónicas, que pasamos de un promedio de 480 al día a 6 mil 800 llamadas tan solo en 24 horas", detalló.

Agregó que se está trabajando en otra alternativa para estar en comunicación con las personas que desean reportar casos sospechosos de coronavirus.

Falso que México tenga más de 82 casos confirmados

El funcionario aclaró que es falso que México tenga más casos de los 82 confirmados este lunes, como lo señaló el New York Times.

"Sospecho, a reserva de corroborarlo, que en algún momento tomaron nuestro numero de casos sospechosos en estudio y los interpretaron como si se tratara del numero de casos confirmados que tiene México", explicó el funcionario en conferencia de prensa.

"Esto es falso, los casos confirmados de México se acaban de presentar", indicó refiriéndose a los 82 nuevos casos confirmados de COVID-19 en México, minutos antes en esa misma conferencia.

López-Gatell detalló que él no ha leído la información del medio estadounidense, y que solo ha visto la tabla que muestra dicho contenido.

"El reportaje de New York Times, yo personalmente no lo he leído, lo está analizando la unidad de inteligencia epidemiológica. Pude ver la tabla, me llama la atención porque el numero no corresponde con ninguna de las cifras que hubiéramos publicado", argumentó.

Actualmente, el número de casos sospechosos en México se ubica en 171.

Se creará centro nacional de emergencia

El subsecretario de Salud detalló que ya hay pláticas avanzadas para la creación de un Centro Nacional de Emergencias en Salud.

"Está en avanzada revisión en la Secretaría de Salud y ya es solo que se complete el ciclo para establecer este centro", aseveró.

Dicho centro tendrá entre sus funciones proponer una partida presupuestal para tener fondos de reserva para las emergencias en salud.