Rosario Robles pide a López Obrador un juicio justo

Mariana Moguel Robles presentó este jueves una carta de su madre, Rosario Robles, en la que exige al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y reclamó su derecho al debido proceso.

“Presidente López Obrador, lo único que exijo es un juicio justo, y en lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su Gobierno. ¿Por qué está saña?", cuestionó la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el documento.

Moguel Robles leyó la carta ante la prensa, en la entrada del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida su madre.

Robles Berlanga acusó que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) “han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso”.

Dijo que nunca se tomó en cuenta el hecho de que se haya presentado de manera voluntaria al citatorio judicial, aún cuando muchos de sus amigos, amigas y familiares le aconsejaron que no lo hiciera.

“Para mí es una confabulación de las instituciones del Estado mexicano. Han violentado la legalidad porque, a pesar de todos sus intentos, no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal”, señaló.

En la misiva, Robles hizo siete cuestionamientos relacionados con las decisiones del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y la Fiscalía por haber validado su estancia en prisión bajo el argumento de que mintió sobre su lugar de residencia .

“¿Que sigue para mantenerme aquí recluida, además de buscar pretextos para diferir audiencia como la del viernes pasado en la que se presentarían alegatos sobre las medidas cautelares? ¿Acusarme de lavado de dinero o delincuencia organizada con su gran hallazgo de una cuenta en ceros sin ningún movimiento a lo largo de los años?

“Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrarme inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad, tengo derecho al debido proceso. Considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten”, aseveró.

Luego de que el miércoles la Secretaría de la Función Pública informara sobre la inhabilitación por 10 años de la exfuncionaria, Robles Berlanga cuestionó la seriedad de esta decisión.

“Lo contrastante es que a dicha secretaría le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás fue utilizado, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declare propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos, gracia. Es evidente .

“¿Acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país? ¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y de la desaparición de los 43?”, agregó.

Robles agradeció también a todos y todas los que le han enviado mensajes de apoyo y afirmó que seguirá luchando contra esta injusticia y persecución de la que dice ser objeto.

En tanto, su aún abogado Javier Hernández Barros, declaró que ya preparan la denuncia penal por la presentación de documentación falsa por parte de la FGR, esto con relación a la licencia que sirvió para mantener la presa.

La extitular de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está presa desde el 13 de agosto en el penal de Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada 'Estafa Maestra'.

Esto, al considerar que Robles fue omisa en denunciar o frenar el desvío de al menos 5 mil 73 millones de pesos del erario cuando fue titular de las Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).