Rosario Piedra, titular de la CNDH, denuncia amenazas de muerte en su contra

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció que fue víctima de amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y WhatsApp.

Indicó que ya levantó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, aportando las pruebas requeridas.

Apuntó que estas amenazas tuvieron que ver con la atracción del caso de la muerte del albañil Giovanni López, supuestamente asesinado por cuatro policías municipales de Jalisco.

"Tuvo que ver con la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibí amenazas en donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando el caso y yo no he señalado a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación", dijo en conferencia de prensa.

Agregó que también están relacionadas con su declaración en el 30 aniversario de la Comisión, en la que señaló que pretendía ser una defensoría del pueblo.

"Entonces se desató una campaña mediática en donde se decía que yo solamente quería atender a los pobres, cosa que es falsa, puesto que sabemos que una defensoría del pueblo es precisamente para le pueblo, un concepto que engloba a todos los ciudadanos y ciudadanos de este país".

Asimismo, señaló que las amenazas se realizaron el 8 de junio pasado, de diversas personas de varios estados del país , y fueron más de 100 números telefónicos.

"No vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad, por eso lo denuncié penalmente y ya está en manos de la justicia", finalizó.