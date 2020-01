Rosario Piedra, como militante de Morena, protege a AMLO: Álvarez Icaza

Como militante de Morena, Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la “omisión” a su mandato Constitucional, está protegiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza.

De acuerdo con el legislador, el “silencio” de Piedra Ibarra es “cómplice” ante las violaciones de la Guardia Nacional a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la frontera sur del país.

“¿Por qué Rosario Piedra no se ha pronunciado? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no hay visitadores ahí?”, cuestionó y agregó:

“Ella viene de una tradición de lucha por los derechos humanos. Es la deshonra a la historia de su madre (Rosario Ibarra de Piedra), de su propia historia. No entiendo qué pretende la señora Piedra Ibarra por la omisión de la CNDH”, consideró.

El presidente López Obrador, consideró, debe de cambiar la política migratoria de su gobierno para evitar un litigio internacional, y regresar a la política de “brazos abiertos” con la que inició su gestión.