Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, es vinculado a proceso por peculado

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, esto en relación con la venta irregular de terrenos por un monto aproximado de 2 mil 510 millones 232 mil 744 pesos según la carpeta de investigación 159/2017.

El juez de control determinó que Borge incumplió con su responsabilidad de salvaguardar los bienes adscrtios al patrimonio de Quintana Roo.

El magistrado Alex Ramiro Buenfil Ayala consideró que el exmandatario debió encargarse de resguardar y salvaguardar 18 bienes que eran administrados por el hoy extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) ahora Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).

Los inmuebles se localizan en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón Pompeyo Blanco.

La defensa del ex mandatario trató de establecer que la responsabilidad de la compra-venta de los terrenos recaía en la exdirectiva del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva. Sin embargo, el alegato no tuvo efecto pues el juez de control determinó que Roberto Borge Angulo fue omiso al no acatar su responsabilidad para evitar que estos fueran enajenados durante su administración, tomando en cuenta que debió estar presente en las asambleas.

La audiencia concluyó nueve horas después de haber vencido el término constitucional de 144 horas solicitada por la defensa y que estaba fijada a las 10 del jueves.

El juez consideró que, dada las condiciones de esta audiencia, ponderó en todo momento los derechos procesales del imputado, luego de que este solicitó la presencia de testigos que obran en la carpeta, pero fue imposible por diversas circunstancias particulares y esto causó que la audiencia continuara después de fenecer el plazo legal para concluir esta etapa procesal.

Asimismo, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, el cual estará registrado para el día 27 de febrero del año 2020.