Ricardo Monreal ordena retirar dictamen que establece que plataformas digitales incluyan 30% de contenido nacional

A solicitud de los coordinadores parlamentarios de oposición, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ordenó al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, retirar el dictamen que establece que plataformas digitales, como Netflix, incluya 30 por ciento de contenido nacional, ya que fue aprobado en comisiones de forma ilegal sin haber quórum.

En la víspera, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, anunció que solicitaría a la mesa directiva del Senado, que preside Mónica Fernández Balboa, anular la reunión comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda en la que se aprobó dicho dictamen.

En ese contexto, Armenta subió a tribuna, en la sesión del pleno de este jueves, donde reprodujo un audio en el que se escucha la voz de la senadora Rubio justificar el quórum en otra sesión de comisiones diciendo: “están un par de senadores en una reunión, pero ya tenemos sus firmas por lo cual tendremos el quórum por escrito y esperaríamos que se una en unos minutos a la reunión”.

Al término del audio, el morenista aseveró que él no se somete a una conducta indigna: “soy una persona cuya honorabilidad he construido a lo largo de mi vida. Por eso es que le estoy solicitando a la presidenta que me regrese (…) en un acto de solidaridad con mis coordinador (Monreal) que se retire (el dictamen)”, el cual en la víspera había quedado de primera lectura.

El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ofreció disculpas y pidió continuar con los acuerdos entre los coordinadores parlamentarios.

“Yo le pedí, yo se lo pedí (a Alejandro Armenta) porque hace unos treinta minutos acordé con la Junta de Coordinación Política llevar a cabo acuerdos y, en efecto, yo le pedí al presidente de la Comisión de Hacienda retirará el dictamen porque no podía haber dudas de la legalidad de un procedimiento”, dijo.

En reacción, la priista Claudia Ruiz Massieu acusó al senador Armenta de “violencia política de género” en contra de la senadora Rubio, por lo que se retirarían del pleno.

“Al mismo tiempo que reconocemos la disposición política de los coordinadores de Morena, con quien por cierto hemos venido trabajando todo el día en la construcción de acuerdos, que se acaban de dinamitar en este pleno por la actitud grosera y patanería en contra de la senadora Vanessa Rubio”, soltó.

Armenta, por tanto, tuvo que solicitar disculpas: “si la senadora en alusión considera que fue una falta de respeto, yo ofrezco una disculpa a las mujeres porque así fui educado y así lo entiendo, pero quien fue ofendido por un supuesto proceso que no fue legal fui yo”.

Es un precedente que quiere la Junta marcar: no se debe permitir que se aprueben en comisiones dictámenes que no tiene quórum, que no tienen mayoría que la soporte y que se presente por la fuerza de la mayoría en este pleno a primera lectura de inmediato. Eso fue lo que se planteó al senador Monreal. No lo podemos permitir. Si lo permitimos ahora, los vamos a permitir siempre, y menos que se hable de legalidad cuando no se ha cumplido con ésta”, agregó después el líder de MC, Dante Delgado.

Al final, el dictamen fue regresado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara alta, y de Estudios Legislativos Segunda, referente a las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dicho dictamen establece como obligación para los prestadores de servicios de televisión de paga vía internet, ya sean nacionales o extranjeros, el contar dentro de sus catálogos con al menos el 30 por ciento de contenidos nacionales, lo cual incluye a plataformas como Claro Video, Blim, HBO, Disney+ y Netflix, entre otras.