Ricardo Anaya pide a AMLO a actuar con seriedad y escuchar a los expertos ante COVID-19

Tras aseverar que “no son tiempos de políticas sino de solidaridad, ni tiempos para dividir o polarizar sino para unir“, el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a actuar con seriedad y escuchar a los expertos para combatir la crisis del nuevo coronavirus.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Anaya Cortés llamó a prepararnos y actuar con sensatez para lo que viene.

“Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política, son tiempos de solidaridad; no son tiempos para dividir o polarizar sino unir; no es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver; no se trata de pelar con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuyas recomendaciones se apoyan en evidencia científica”, dijo.

Anaya Cortés pidió prepararnos para lo que viene, primero haciendo las pruebas necesarias a los casos sospechosos para aislar a quien resulte positivo, atender todas las medidas necesarias para evitar que el contagio comunitario se acelere y finalmente diseñar un programas para enfrentar la crisis económica que se avecina con el precio del petróleo desplomándose y el peso devaluándose.

“Hay que hacerle la prueba a todos los casos sospechosos y aislar a quien resulte positivo, evitar las compras de pánico, dejemos las máscaras, los guantes y los equipos de protección personal para los médicos y enfermeras, quienes estarán en el frente de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidarnos a los demás. Pongamos especial atención en el cuidado de nuestros adultos mayores y algo muy importante, todos los que podamos quedémonos en nuestra casa para evitar que el contagio comunitario se acelere”, añadió.

Asimismo, resaltó que otra parte grave de esta crisis es la económica. “Millones de empresas y pequeños negocios en todo el mundo ya están cerrando en forma parcial o total, están despidiendo a personas que no tienen ni ahorro ni otras fuentes de ingreso. Las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos van a disminuir drásticamente y el problema para México se agrava con el precio del petróleo desplomándose y el peso devaluándose”, advirtió .

Ante ello, indicó que como se ha hecho en otras partes del mundo, tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar desamparada, para evitar la quiebra permanente de las empresas y el cierre definitivo de pequeños negocios.

Anaya Cortés sostuvo que vienen tiempos muy difíciles pero México va a salir fortalecido porque como en otras ocasiones, vamos a demostrar que somos un país en el que la fraternidad , la solidaridad y la empatía son parte de nuestra esencia.