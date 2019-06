Revocación de mandato para 2021 no pasará en Senado, advierte la oposición

La posibilidad de aprobar la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, como la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, inscrita para abordarse en el Pleno del Senado en el periodo extraordinario que se realizará esta semana del 18 al 21 de junio, está prácticamente muerta.

El objetivo de la bancada de Morena, que comanda Ricardo Monreal, es realizar el mismo día de la elección intermedia del 2021 la consulta a la población si desea que el Presidente continúe o deje el cargo; sin embargo, los partidos del bloque opositor PAN, PRI, MC y PRD han advertido que si no se cambia la fecha, no la apoyarán.

“Existen resistencias de los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría calificada. Necesariamente deben acompañarnos. Ellos sí están de acuerdo con la revocación de mandato, pero que sea en una fecha diferida a la de las elecciones del 2021 cuando se renueva la Cámara de Diputados, entidades federativas, congresos locales y municipales”, indicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez.

El senador de Morena dijo a El Financiero que las fracciones de oposición quieren que esa revocación pueda llevarse a cabo en otro mes fuera del proceso electoral.

“Espero sacar los temas urgentes como el T-MEC (a debatirse mañana martes en el Pleno) y ver si hay las condiciones para discutir la revocación de mandato y consulta popular”, subrayó.

“Al no existir las condiciones de encontrar la mayoría calificada, será un tema que quedará suspendido. En estos momentos nosotros consideramos y mantendremos nuestra postura que sea el mismo día en que se renueva la Cámara de Diputados federal. Nosotros mantenemos nuestra postura. Los grupos parlamentarios mantienen otra y ese es el tema en que no hemos podido conciliar”, refirió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Consultado por separado, el senador del PAN Damián Zepeda señaló que existe el consenso entre las fracciones de oposición en torno a que la revocación de mandato y las elecciones intermedias no deban realizarse en la misma fecha.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir que el presidente de la República esté en la boleta con la revocación de mandato en la fecha de la elección. Hay un consenso en términos de que no coincida la fecha de revocación con la elección, porque todos vemos claramente que lo que quiere el Presidente es que él arrastre al resto de los candidatos. Ya quedó demostrado que cuando él no está en la boleta, Morena no es el mismo”, explicó el panista a este rotativo.

“Al día de hoy no hay acuerdo. No estamos de acuerdo con ello y, por lo tanto, vamos a votar en contra si insisten en hacer coincidir la fecha con la elección, bajo ningún motivo lo vamos a votar a favor”, subrayó el exlíder blanquiazul.

De acuerdo con fuentes consultadas en la Cámara alta, de los temas a abordar en el periodo extraordinario, se aprobarán el 80 por ciento de las reformas anotadas en la agenda, entre las que destacan la de cuidados paliativos y ley reglamentaria de extinción de dominio.

Abordarán 14 temas en el extra Durante el periodo extraordinario del Senado, del 18 al 21 de junio, se abordarán 14 temas.