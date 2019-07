Revocación de mandato es una 'reforma absurda' y cuestionable: Woldenberg

“La revocación de mandato no es buena idea y jurídicamente yo creo que es muy cuestionable”, aseveró el académico y especialista en temas electorales José Woldenberg, en entrevista con “La Silla Roja”, de El Financiero Bloomberg.

“Se tiene que ver este tipo de reformas no de manera coyuntural, sino lo que significarían en el mediano y largo plazo. Son reformas de un enorme calado y creo que hay que saberlas valorar. Lo que sí, cada vez me convenzo más, es que no pueden ser reformas retroactivas, es decir, ‘a ustedes los nombré seis años pero ahora vamos a hacer una consulta’, es absurdo”, explicó el extitular del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Al presidente, a los gobernadores y a los presidentes municipales ya se les eligió bajo una normas por lo que no es buena idea cambiar esa normatividad a la mitad. Si alguien quiere la revocación de mandato lo tiene que pensar para los futuros ejecutivos electos”, señaló.

“Entonces, yo no creo que sea correcto en términos jurídicos… Lo que estaríamos haciendo es eligiendo gobernadores y presidentes por tres años”, insistió.

Woldenberg se pronunció también en contra de que desaparezca el INE. Dijo que es un error y aseguró que si bien puede mejorarse la existencia del INE, no debe eliminarse la pluralidad política que ha permitido.

“México no puede hoy, y seguramente mañana, encuadrarse bajo el manto de un solo partido… México es una sociedad plural y diferenciada, que porta en su propio seno esa diversidad política y la única fórmula para que la diversidad política pueda competir y convivir de manera pacífica e institucional son las elecciones”, apuntó.

El experto detalló que tampoco se debe pensar en la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) como una medida para generar ahorro. Comentó que una preocupación es la percepción que deja el gobierno sobre los órganos autónomos, ya que éstos son necesarios para generar contrapesos y garantizar los derechos ciudadanos.

Respecto al tema de austeridad en el instituto, Woldenberg señaló que habría que definir qué se entiende por austeridad, porque si el INE es caro es por la diversidad de tareas que tiene.