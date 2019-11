Retienen a exsecretario de Salud de Jalisco para que declare por detrimentos millonarios

GUADALAJARA.- Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco aseguró al exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada, dentro de su domicilio, donde se ejecutó una orden de cateo.

El exfuncionario se había ausentado de manera reiterada a comparecer ante el juzgado que le sigue un procesos jurídicos por detrimentos superiores a los 605 millones de pesos.

Cuestionado sobre el caso, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que no quería politizar el tema y que no tiene ánimos de venganza, “creo que esos temas tiene que verlos la Fiscalía Anticorrupción. Simplemente me gustaría que en Jalisco aplicara la máxima de que el que la hace, la paga".

Agregó que deseaba que el proceso culmine con prisión para el exfuncionario y cualquier otro servidor público que el Poder Judicial señale como culpable de irregularidades. “Se apellide como se apellide”.

De acuerdo a los señalamientos de la denuncia, interpuesta en marzo pasado, durante la gestión de Cruces Mada se contrató un servicio de transportación, almacenamiento y distribución de vacunas por 400 millones de pesos, que no se cumplió.

“Qué bueno que esté llegando a estas instancias, y que los encargados de la agenda anticorrupción hagan su trabajo, yo creo que es la demanda, la exigencia que tenemos todos los jaliscienses. Creo que las cosas van caminando y van avanzando, y sobre el tema ya en específico prefiero ya no opinar", dijo el mandatario.

También se presume la compra de un equipo de videovigilancia que no fue entregado en el proceso de entrega recepción, además de incluir en la nómina de la dependencia a allegados suyos con nombramientos dobles y haber mantenido medicamento caduco en los almacenes.

Hasta el momento se han observado más de seis mil millones de pesos en dos auditorías, llevadas a cabo desde el año pasado en la Secretaría de Salud.

Otras irregularidades en números : 25 millones en adquisición de cámaras con inconsistencias, su administración dejó adeudos por 99 millones de pesos, dos mil 385 nombramientos con anomalías como montos de pago alterados y dobles nombramientos, 76 millones de pesos en pasivos no aprobados por la Junta de Gobierno de la dependencia.