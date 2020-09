Resultados Comipems: ¿Qué alternativas tienes si no quedaste en alguna de tus opciones?

Más de 302 mil estudiantes ya cuentan con los resultados de la prueba de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems).

No obstante, un porcentaje de los concursantes se quedaron sin opciones de continuar sus estudios, esto ya sea porque no se presentaron al examen (16 mil 433) o porque no quedaron en una de las opciones que escogieron (31 mil 53).

Por eso, te contamos qué opciones tienes si este es tu caso:

Concursantes con Derecho a otra Opción (CDO)

Sabrás si tienes la posibilidad de aplicar para esta opción si la clave CDO aparece en tu resultado.

Podrás solicitar tu preinscripción en alguna opción educativa que aún tenga cupo disponible.

Para ello, debes imprimir tu reporte del Resultado Individual del Proceso de Asignación.

El sitio oficial del COMIPEMS señala que puedes tramitar esta opción entre el 18 y 24 de septiembre con base en los aciertos que hayas obtenido en la prueba.

*Sábado 19 si tienes 72 o más

*Domingo 20 si tienes 61 o más

*Lunes 21 si tienes 51 o más

*Martes 22 si tienes 43 o más

*Miércoles 23 si tienes 36 o más

*Jueves 24 con cualquier número de aciertos.

El proceso se puede hacer de manera presencial (entre las 8:00 y 15 horas) en los centros de atención señalado en esta liga.

También puedes realizar la solicitud por teléfono, al número 55-41-69-63-44, entre las 8:00 y 15:00 horas, o vía internet en la página www.comipens.org.mx

Modalidad no escolarizada y mixta del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Si optas por esta opción, deberás elegir una de las carreras que se ofrecen en las ramas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas; Ciencias Sociales y Administrativas, o Ciencias Médico Biológicas.

Cuando se publique la convocatoria, deberás seleccionar la sede donde llevarás a cabo tu registro y examen de admisión.

Ten en cuenta que deberás contar con una dirección de correo electrónico personal válida y consultar el perfil de ingreso para los programas académicos de las modalidades no escolarizada y mixta, en la página www.polivirtual.ipn.mx

Preparatoria Abierta

Los exámenes para esta opción se aplican en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en José María Rico número 221 en la colonia Acacias.

Ojo: debido a la pandemia del COVID-19, la SEP subraya que deberás realizar una cita previa. Para ello, debes llenar un formulario que encontrarás en esta liga.

También puedes comunicarte al número 55 4780-9737 (en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes) o enviar un correo a la dirección prepaabierta@nube.sep.gob.mx

Si apruebas, tienes la opción de realizar trámite de inscripción en línea. Para ello, deberás cargar de forma legible estos documentos:

*Acta de nacimiento (anverso y reverso, en caso de que contenga información

o imagen)

*CURP

*Certificado de educación secundaria por ambos lados.

*En caso de ser mayor de edad, identificación oficial vigente con fotografía.

*Fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o en color, de frente, con el rostro descubierto, resolución de 300 ppp o dpi; tamaño de imagen mínimo de 295 pixeles (2.5 cm)(3.0) cm, formato PNG o JPG; tamaño de archivo entre 40 y 60 kb.

Preparatoria en línea

Esta opción también involucra a la SEP. Para registrarte en la convocatoria, debes tener escaneados, en formato PDF, tu certificado de secundaria o carta compromiso, la CURP, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio (si es el recibo por algún tipo de servicio, su antigüedad no debe ser mayor a tres meses).

También se te pedirá una fotografía tipo credencial, digital a color, y dos cuentas de correo electrónico, una principal y otra alterna.

Hasta el momento, la SEP aún no anuncia la fecha de una nueva convocatoria, pero subrayó que la publicará en sus redes sociales.