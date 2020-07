Resuelto el INE, no habrá a quién echar culpas, dice la oposición

Líderes nacionales y coordinadores parlamentarios de partidos de oposición coincidieron en que el Poder Legislativo cumplió ya, con éxito, consenso y responsabilidad, su compromiso de nombrar a los consejeros del INE, y que “toca ahora al Ejecutivo” hacer su parte y garantizar que el gobierno no intervenga en los procesos electorales federal y estatales.

PAN, PRI y PRD demandaron también al presidente Andrés Manuel López Obrador que no intervenga en las elecciones federales intermedias, que no polarice ni confronte el ambiente, debido a que consideraron que es “necesaria la estabilidad política” para superar las crisis económica y sanitaria en el país, derivada del coronavirus.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que “en la práctica terminaron los argumentos sin razón y que restaban credibilidad al INE; ahora este organismo ciudadano, junto con las nuevas consejeras y consejeros”.

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, adelantó que “ya no habrá pretextos, ya no habrá a quién echarle la culpa, el INE está listo y por consenso; ahora toca al Presidente mantener la civilidad y el respeto, no polarizar, no intervenir y controlar a sus siervos y servidores de Morena”.

El vicecoordinador y vocero del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes, enfatizó que “hay reglas claras, hay árbitro de consenso, sólo falta que el Presidente cumpla su palabra y haga su tarea; ya hicimos la nuestra”.

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, compartió también que se fortaleció al INE para que “nunca más se repitan los fraudes y la compra de votos”, con lo que “se inicia el camino para que contemos con un árbitro imparcial”.