Respuesta del Ejecutivo ante pandemia ha sido insuficiente, confusa y errática: Claudia Ruiz Massieu

La respuesta del gobierno federal a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha sido insuficiente, confusa y errática, no ha habido claridad en las cifras de contagiados y fallecidos, y las acciones de mitigación han sido poco contundentes, acusó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

La legisladora afirmó, mediante un comunicado, que mientras varios sectores han levantado la voz para proponer medidas para salir de la crisis económica, lo único que encuentran en la autoridad es oídos sordos.

“No le gusta ninguna alternativa que no salga de ellos mismos, no escuchan a quienes están siendo afectados y tienen la presión”, consideró.

Para la excanciller, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara alta no están dispuestos a construir con los demás, quieren imponer una visión que no da resultados a la gente y eso se debe superar coordinadamente porque “la única manera de salir de esta crisis es trabajando juntos”.

“Es necesario un gran acuerdo al que debería convocar el Ejecutivo federal para que los gobernadores, los presidentes municipales, así como el sector público, privado y social instrumenten nuevas formas de atender las enormes necesidades que se están planteando en el país ante la emergencia sanitaria.

“Pero también se deben asumir acciones para enfrentar la crisis económica que se tornará aún más complicada en el futuro inmediato y de mediano plazo por la falta de medidas contundentes por parte del gobierno federal”, dijo.

Ruiz Massieu refirió que en el Senado, los cuatro partidos de oposición, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, han insistido en que se convoque a un pacto de acuerdo nacional para tomar medidas que permitan garantizar la salud de las y los mexicanos y del personal de salud que está atendiendo la pandemia .

Además, han hecho un llamado a trabajar conjuntamente para tomar medidas ante la crisis económica que está afectando a todos los hogares del país, a todos los estados y a todas las industrias.

“Las cosas no pueden seguir funcionando como si no tuviéramos una pandemia y una crisis de este tamaño, en estos momentos de emergencia nacional le pedimos al gobierno de la República que escuche las voces no sólo de la oposición, sino de la ciudadanía, del sector privado, de los gobernadores que estamos diciendo: este no es el camino para superar estos retos tan grandes”, aseveró la priista.