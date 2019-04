Respeto opinión de la CIDH, pero seguiré diciendo prensa ‘fifí’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que respeta el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no se refiera a la prensa con términos que la desacrediten, como ‘fifí’, pero añadió que no comparte el punto de vista de la CIDH.

López Obrador comentó que “respeto mucho su punto de vista (de la CIDH), pero no lo comparto. Somos libres y no es limitar la libertad de expresión el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta, esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica porque se calumnia en los medios y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse”.

El pasado jueves, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, señaló que hay más vulnerabilidad para la prensa en el país si las autoridades y funcionarios públicos inventan términos que desacreditan las labores de este sector.

Lanza comentó que no está en contra de López Obrador, sino que busca visibilizar problemas que siguen existiendo y deben atenderse.

Relacionado con esta postura de la CIDH, el presidente de México dijo que “estamos en libertad todos y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí. No voy a limitarme. Actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, el derecho a la crítica, el derecho a disentir, pero tenemos que tener diálogo”.