Respeto a movimiento de mujeres, exigen diputadas al presidente López Obrador

Ante el “olvido” del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el lunes es el paro de las mujeres, a las que calificó de “groseras” por manifestarse frente a Palacio Nacional, diputadas exigieron respeto.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, reclamó que “los movimientos feministas merecen el mayor de los respetos, sus causas son legítimas, estamos viviendo una época en México de mucha violencia y violencias en contra de las mujeres y de las niñas; es importante respetar las causas de cualquier movimiento social, particularmente de los movimientos feministas que se están dando hoy en día”.

La coordinadora de las diputadas del PRD, Verónica Juárez, criticó que “el presidente López Obrador mencionó este miércoles que no tenía en mente que el 9 de marzo 'Nadie se Mueve'; que no tenía en mente este paro nacional al que estamos convocadas todas las mujeres”.

“Lamentamos mucho que el Presidente no nos tenga en su mente; lamentamos mucho que no tenga presente a todas las mujeres que son violentadas todos los días en las calles; que no tenga en mente a todas las mujeres y niñas que son violentadas en sus comunidades.

“Lamentamos que no tenga en mente a todas las mujeres y las niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia que por desgracia terminan en feminicidios; lamentamos que el Presidente tenga una respuesta en donde se asume como experto en asuntos de género y su respuesta al paro nacional sea el que no se encuentra, el que no estamos, el que para este gobierno no somos prioridad”, acusó.