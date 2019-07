Respaldan acuerdo para aprovechar las aguas del Río Verde

Líderes del sector agropecuario, los principales colegios de ingenieros del estado, empresarios de la entidad y los Presidentes Municipales de Los Altos de Jalisco han mostrado públicamente su respaldo a la firma del Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde, signado por los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el pasado 29 de junio en Lagos de Moreno.

“En estos días me he reunido con los presidentes municipales de Los Altos y todos apoyan la ruta que hemos trazado. Me he reunido con lecheros, avicultores, la Coparmex. Me he reunido con las instancias técnicas, colegios de ingenieros, civiles, hidráulicos, de la cámara de la construcción y todos apoyan la ruta que tenemos. He platicado y cruzado información con la Comisión Nacional del Agua, y estamos en plena sintonía del camino que estamos siguiendo”, afirmó Alfaro Ramírez.

El mandatario jalisciense agregó que esta es la ruta que más conviene a Jalisco porque permitirá que en los Altos y el Área Metropolitana de Guadalajara se garantice el abasto del agua.

“¿Cuánta agua llega hoy a los municipios de los altos de Jalisco? Cero. Lo que quiero es que le llegue el agua del Río Verde a Los Altos, y esta una ruta y va a funcionar. Hay quienes todavía se quedaron atorados en el pasado y siguen pensando que con manipulaciones y chantajes van a someter al Gobierno del Estado. Ya hicimos un análisis a fondo de lo que se tiene que hacer, y no voy a terminar mi sexenio como los últimos cuatro sexenios con el problema del agua sin resolverse. Voy a resolver el problema de fondo, necesito del apoyo del presidente de México. Yo sé que Andrés Manuel tiene el compromiso de hacerlo y yo sé que estamos en la ruta para que este sexenio quede resuelto el abasto de Los Altos de Jalisco y la ciudad de Guadalajara”.

Esta semana, 16 alcaldes de Los Altos firmaron un desplegado en medios locales donde celebraron el nuevo convenio que permitirá a Jalisco recibir el 76 por ciento del agua de la cuenca y a Guanajuato el 24 por ciento, con lo que se recupera el acuerdo de 1995 y 1997.

Este nuevo porcentaje es mayor al que se establecía en el documento vigente de 2005, donde solamente contaba con un 32 por ciento del reparto de los recursos hídricos.

Por su parte, más de una treintena de líderes agropecuarios de la entidad, celebraron la firma de este acuerdo.

“Como ha sido reconocida a lo largo de su historia, la región alteña de Jalisco es una zona de alta e importante actividad ganadera, avícola y agrícola, por lo que es de suma relevancia asegurar el abastecimiento de agua para el bienestar económico y social de sus habitantes. Con este acuerdo, estamos seguros de que Los Altos de Jalisco mantendrán su predominancia en la actividad agropecuaria a nivel nacional”, afirmaron los representantes de este sector.

Asimismo, miembros del gremio de la construcción y la infraestructura hidráulica manifestaron su apoyo por las gestiones logradas por el gobernador de Jalisco; entre estos el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. (CICEJ), el Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C. (COMICIJ), el Consejo Consultivo del Agua Jalisco A.C., el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Jalisco (AMH) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).