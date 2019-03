Respalda Islas candidatura de Barbosa

El empresario poblano Gerardo Islas Maldonado se reincorporó a sus actividades como diputado local por el distrito 22 de Izúcar de Matamoros y en este regreso anunció que apoyará a Miguel Barbosa Huerta, candidato de la alianza 'Juntos Haremos Historia' a la gubernatura de Puebla.

“No hemos platicado en lo privado, hemos tenido comunicación, la verdad es que hay una relación de hace muchos años con mi familia, de la parte de Tehuacán. Lo conozco desde muy niño y las circunstancias políticas en el estado hoy nos obligan a cerrar filas en torno a un proceso en el que ya cerramos el libro de lo que sucedió en el pasado y hoy tenemos que ver los poblanos hacia enfrente”, dijo Islas Maldonado.

Al acudir a la sede del Poder Legislativo, antes de sostener una reunión de trabajo con presidentes municipales de la Mixteca y con su suplente José Luis Rosales Quiñones, reveló que en este nuevo proceso electoral apoyará a Miguel Barbosa, a quien calificó como un hombre que conoce el estado.

“Soy un hombre de partido, fui dirigente de mi partido, fui delegado y la decisión se tomó de apoyar a Luis Miguel Barbosa y en la Mixteca poblana. Estaremos fortaleciendo para que pueda ganar de manera abrumadora en el estado, creo que tiene experiencia a diferencia del candidato del Partido Acción Nacional que tiene una trayectoria académica, creo que Puebla requiere tener conocimiento del estado, conocimiento del Poder Legislativo, de la parte administrativa y vemos que se ha rodeado de políticos con experiencia que alguna vez militaron el Frente en el que participamos hace algunos años y hoy lo están haciendo muy bien”, señaló.

De paso el diputado aliancista desestimó la fuerza de Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al asegurar que no conoce el estado y que no cuenta con la estructura suficiente para ganar las próximas elecciones del domingo 2 de junio.

“La candidatura de Enrique Cárdenas está a destiempo, vemos que está fraccionado este frente con el que se ganó la elección pasada, no hay conocimiento del estado, hay muchos de los que trabajaron en el PAN, en el PRD y MC que ya no están en ese frente y no será suficiente el tiempo para que pueda llevar una propuesta a los poblanos de un tema que no conoce. El estado de Puebla es muy complejo, son siete regiones, 217 municipios y se necesita tener una población muy regional para poder llegar en tan poco tiempo para convencer a los poblanos”, comentó.

Al final, Gerardo Islas reconoció la pluralidad que ha mostrado Morena al incluir, por ejemplo, a políticos con gran experiencia en el gobierno interino, como Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Estefan Chidiac.