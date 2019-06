Resolveremos el problema del sargazo, que no es 'gravísimo': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que pese a lo que consideren los especialistas, el problema del sargazo en Quintana Roo no es ‘gravísimo’.

“Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea, como algunos sostienen, gravísimo”, dijo el mandatario en Tulum.

“Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir las embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”, añadió.

40 mil millones de pesos para Tren Maya

López Obrador anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, cuya construcción, dijo, detonará el la generación de empleos.

Durante la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar, se comprometió a crear en la Península de Yucatán una nueva planta de generación de energía eléctrica, a fin de que no haya más apagones.

López Obrador dijo que se tiene que ordenar el territorio para el desarrollo porque ha habido mucho abuso y despojo.

Con información de Notimex*