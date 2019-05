Renuncia de Germán Martínez, sin impactar popularidad de AMLO... por ahora: Roy Campos

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está afectando por ahora el nivel de popularidad de Andrés Manuel López Obrador entre la ciudadanía, indicó este jueves Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.

"Sus críticos quisieran que la renuncia de Germán Martínez lo terminara por desplomar (a AMLO en nivel de aprobación), pero si lo que dice Germán es cierto, que esto se está descontrolando, el tiempo va a hacer que los servicios de salud se deterioren y entonces puede bajar (su aprobación)", dijo en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

El experto detalló que la desaprobación de López Obrador se está suavizando, pese a la salida de Martínez.

"Esos (ciudadanos) que, durante los eventos fuertes de inseguridad y contingencia ambiental, empezaron a desaprobarlo, hoy regresaron al redil de sus seguidores de él", detalló de acuerdo con las encuestas que realiza Mitofsky.

Detalló que temas como la Reforma Educativa y la Guardia Nacional le dan también el respaldo de los mexicanos.

"Sí le da porque lo hace ver que tiene el control de este país, algo que (Enrique) Peña (Nieto) perdió a partir del año y medio. Cuando te enteras de que la Guardia Nacional se votó por unanimidad, aunque la gente no entienda qué hay en la Guardia Nacional, la idea de que hay un presidente que logra esa unanimidad es 'quién tiene el control de este país'", explicó.

A partir de este jueves, Germán Martínez se integró a sus labores como senador y al grupo parlamentario de Morena, luego de que renunciara este martes al cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Martínez argumentó como motivo de su salida una supuesta “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el instituto.

A través de un comunicado, explicó que dichos funcionarios ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del IMSS.

Denunció que Hacienda no puede desviar los ahorros del IMSS a otros fines, pues el instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.