Se planea reiniciar actividades en municipios sin contagios y sin colindancia con afectados por COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este jueves que se planea que puedan iniciar actividades los municipios donde no haya casos de contagios por COVID-19, y que no colinden con entidades afectadas.

"Estamos pensando que puedan iniciarse actividades el día 17, pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema", comentó en su conferencia matutina.

El mandatario federal aseguró que, si bien la pandemia de coronavirus ha avanzado en el país, hay regiones donde no hay casos. En esos lugares se reactivarán actividades con cuidado y con cercos sanitarios, agregó.

Puntualizó que el reinicio de actividades dependerá del comportamiento de la enfermedad en el país en los próximos días. El plan será presentado la próxima semana, adelantó.

López Obrador comentó que, debido al comportamiento de los contagios, esta noche habrá una reunión para fortalecer estados donde están subiendo los contagios. Tal es el caso de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

"Sobre esos estados se va a dar también atención especial porque ahí tenemos crecimiento de contagios. En el resto del país, vamos a decir, no ha habido el mismo avance de la pandemia, desde luego está extendida en todo el país pero no creciendo como en estos estados. Nos ayuda mucho el que la gente se está cuidando sin necesidad de medidas autoritarias, coercitivas", aseguró.