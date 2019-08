Regular medios no forma parte de nuestra agenda legislativa: PT

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) manifestó vía Twitter que regular a los medios de comunicación, como dijo el diputado Óscar Gónzalez Yáñez, no forma parte de la agenda legislativa, pese a que el legislador indicó que existía una iniciativa.

En el mismo tuit, la bancada reiteró su respeto irrestricto a la libertad de expresión y al trabajo profesional de los medios.

"El Grupo Parlamentario del PT aclara que "regular medios de comunicación" no forma parte de nuestra agenda legislativa y menos de la #4T. Reiteramos nuestra postura de respeto irrestricto a la libertad de expresión y el trabajo profesional de los medios de comunicación", dicta el tuit.

Horas antes, Óscar González Yáñez dijo en la reunión plenaria del partido que se debe impulsar una regulación a los medios de comunicación para evitar que se utilicen como arma de la 'derecha' en las elecciones de 2021 y 2024.

"Si no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en el 21 y 24, solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado", dijo, sin especificar a qué tipo de regulación se refiere.