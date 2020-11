Regular el outsourcing sin excesos ni imposiciones desde Palacio Nacional, piden diputados

Considerada ya una de las últimas grandes reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que buscará aprobar la mayoría parlamentaria de la 4T, líderes parlamentarios y legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados advirtieron este lunes que apoyarán la “regulación” y no la “eliminación de tajo”, del outsourcing.

Demandaron una discusión “abierta, sin imposiciones” y con iniciativas de reformas “sin excesos, con equilibrios, con alternativas intermedias, sin populismos, realistas…”.

Al arrancar el primer Foro de Parlamento Abierto, organizado por las comisiones del Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja, coordinadores y legisladores del PAN, PRI, PRD y MC exigieron “no más foros simulados de parlamentos abiertos que nada toman en cuenta”.

De antemano, el nuevo coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que su partido va “al cien por ciento” con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para “eliminar” y “desaparecer” por completo la subcontratación “por congruencia, por principios y por un compromiso moral”.

Admitió que “hay posiciones distintas, como debe ser en el espíritu de una democracia” y que el propósito del parlamento abierto es “poder escuchar y parlar, esto podrá enriquecer tanto la transparencia como la máxima publicidad de los trabajos que está haciendo la Cámara de Diputados”.

Aseguró que el mayor interés de Morena y del Presidente es “garantizar los derechos humanos, sociales y laborales de los trabajadores, así como fortalecer la recaudación, a partir de evitar la evasión o la elusión bajo esquemas agresivos”, y que “para nosotros la discusión de cada debate es poner también sobre la mesa la visión que tiene cada una de las representaciones populares en la Cámara”.

Después de sólo dos días -este lunes y martes- de breves foros de ´parlamento abierto´, la Junta de Coordinación Política y las mesas directivas de las comisiones del Trabajo, de Hacienda y de Seguridad Social tienen en agenda dictaminar la iniciativa del Presidente -más otras siete propuestas de otros grupos parlamentarios- este mismo miércoles en comisiones y el jueves llevar el dictamen al pleno de los 500 legisladores para su debate y votación.

Los invitados al foro del ´parlamento abierto´ y los legisladores de oposición se quejaron del poco tiempo -tres minutos- que les ofrecieron para exponer sus opiniones sobre el tema y para el dictamen de las iniciativas.

Por el PAN, la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda, pidió escuchar todas las opiniones de los diversos sectores y propuestas de especialistas, académicos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos, gobernadores, alcaldes y público en general, para buscar una reforma de consenso.

A nombre del coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, propuso “encontrar un punto medio que evite los excesos en la regulación y que impida la violación de los derechos humanos y laborales, tanto de los empleados como los empleadores”.

Exigió no más foros simulados y que este ´parlamento abierto´ “sea tomado en cuenta y que no suceda lo que ha sucedido con otros parlamentos abiertos, que no se le puede hacer ninguna modificación a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, para fortalecerla, para enriquecerla y para que le sirva a México”.

“Debe buscarse el bien social por encima de los intereses gremiales o de grupo. Estamos hablando de no cosa pequeña, del futuro de alrededor de 4.6 millones de mexicanos que se encuentran actualmente bajo este régimen, y que esperan de nosotros legislar con responsabilidad y puntualidad”, indicó.

“De acuerdo con el Censo Económico del 2019, el INEGI en los últimos años, se ha incrementado la práctica de la subcontratación, pasando de tres millones 578 mil personas bajo este esquema, en el 2014, a 4 millones 685 mil en el 2019. Lo que significa un crecimiento medio del 5.5 por ciento, estimando también un impacto por evasión de impuestos del orden de 21 mil millones de pesos”, agregó.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, dijo también que “no podemos permitir que continúe la subcontratación, no más despojo de los derechos de los trabajadores ni cargar sobre la espalda del trabajador el desarrollo económico del país”.

Sin embargo, se pronunció por dejar “escuchar y opinar sobre la iniciativa del Presidente” y destacó que en el PT “la posición es que debe desaparecer esta práctica, pero con excepciones y dejarla donde haga falta”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, pidió “no criminalizar” la subcontratación y que la autoridad sea “más eficaz en su actuación” para vigilar la operación este sistema, y para eso el Ejecutivo y el Congreso deben “privilegiar el diálogo con los sectores productivos y dejar de lado los afanes persecutorios de la iniciativa presidencial” y las imposiciones de Palacio Nacional.

De antemano, la legisladora consideró que “es positivo delimitar las formas de subcontratación que afectan los derechos de trabajadoras y trabajadores y que merman los ingresos públicos”, pero aclaró que se debe hacer “sin populismos penales, se necesita una legislación integral y una autoridad eficaz que garantice derechos y proteja las instituciones de seguridad social y la hacienda pública”, apuntó.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, planteó que no se puede plantear una reforma que desaparezca de tajo la subcontratación, sino proponer un “esquema equilibrado”, una propuesta que “no promueva la informalidad, como lo hace el Ejecutivo, sino una que combata y evite la informalidad, que apoye la inversión y que al mismo tiempo proteja los derechos laborales”.