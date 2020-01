Reformas al sistema de justicia violan presunción de inocencia, acusa oposición

Aprobar la ampliación de la figura del arraigo a todos los delitos representa un retroceso al sistema de justicia penal, porque viola la presunción de inocencia y los derechos humanos, coincidieron senadores de oposición.

Además, legisladores de MC y del PAN rechazaron el paquete de reformas que además avala las pruebas ilícitas y abre la puerta a fomentar intervenciones ilegales de comunicaciones.

El senador de MC, Samuel García, cuestionó que se revivan figuras del sistema inquisitorio, entre ellas el arraigo por 40 días que aplicaría a todos los delitos, el cual era una excepción en delincuencia organizada.

Además, consideró que si bien es necesaria una gran reforma de justicia, es inaceptable que apueste por la intervención de comunicaciones, los cateos y abra la puerta a aceptar pruebas obtenidas de manera ilícita en los juicios.

“El arraigo es un tema que no podemos definitivamente aceptar, es una figura caduca que la misma ONU está pidiendo a nivel mundial quitar, porque viola completamente la presunción de inocencia y va a meter a inocentes 40 días en una celda, es inaceptable apoyar la figura del arraigo.

“Se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a tolerar y permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, correos, nuestros celulares, nuestro WhatsApp y eso también es inaceptable”, advirtió.

El senador panista Damián Zepeda, en tanto, aseveró que su bancada dará la batalla en contra de la figura del arraigo, ya que es una figura que viola derechos humanos.

Además, el legislador del blanquiazul consideró que la valoración de prueba es uno de los temas que más preocupan, porque abriría la puerta a fomentar intervenciones ilegales: “En el caso de la prueba ilegal, me parece que el minimizar las fallas en ello para que puedan ser valoradas, yo no estoy de acuerdo, tienen que ser pruebas adquiridas por medios legales, para que puedan ser valoradas.

“Si no, vas a estar fomentando intervenciones ilegales, adquisición ilegal de pruebas, y no, tiene que haber un sistema de derechos y eso implica o involucra al ministerio público y al gobierno. No podemos so pretexto de justicia cometer injusticias”, consideró.

Refirió que para AN, el eje de una reforma de procuración de justicia y del Poder Judicial debe ser fortalecer la autonomía y la independencia de la FGR como del Poder Judicial.

Agregó que otro tema muy importante para su bancada es el acceso fácil a la justicia, “ya que más del 90% de los delitos no se denuncian porque la gente no cree en la justicia”.