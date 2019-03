Refinería debe crearse hasta recuperar la producción de petróleo: Cárdenas

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas consideró que hasta que no se recupere la producción diaria de barriles de petróleo de más de dos millones, no se debe crear una nueva refinería.

"Tenemos necesidad de un cambio importante en la política petrolera, ¿hacia dónde tendría que ir esta política? Primero lo más urgente es invertir lo necesario en exploración y explotación, ampliar la posibilidad de extraer petróleo en los campos que tiene el país, para frenar la declinación y luego darle vuelta, empezar a que vuelva a aumentar y en un plazo relativamente razonable, los plazos siempre son largos a final de cuentas pero que podamos volver a tener al menos dos millones de barriles diarios", dijo.

En conferencia desde la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el exlíder moral del PRD detalló que se debe detener el declive de la producción petrolera, ya que en el año 2000 se tuvo la mejor extracción de petróleo con un promedio de tres millones de barriles de crudo diarios, y hasta el inicio de este año se llegó a la cifra de un millón 700 mil, pero dos meses después se tienen poco más de un millón y medio de barriles diarios.

"Yo ahí considero que la inversión en refinación, la inversión en una nueva refinería sobre todo, no en la modernización de lo que ya tenemos, sino en la nueva capacidad de refinación, habría que invertir cuando realmente logremos que la producción vuelva a crecer, creo que es en ese momento cuando habrían que empezar las inversiones en refinación. Cuando aseguremos que hay más en materia prima", agregó.

El ingeniero destacó que es necesario invertir al menos 700 mil millones de pesos para recuperar la industria petrolera, a través de programas de exploración y explotación de nuevos yacimientos de petróleo; pero también hizo énfasis en que no se debe continuar con un modelo económico en el que Petróleos Mexicanos dependa de la Secretaría de Hacienda.

"Al mismo tiempo tenemos que pensar en que Pemex no puede seguir siendo manejado por los criterios de la Secretaría de Hacienda, Pemex no puede seguir, si queremos que siga siendo una entidad productiva, no puede seguir operando simplemente como una fuente de recursos fiscales", añadió.

Sostuvo que sólo con una nueva política hacendaria se podrían conseguir los recursos para renovar la industria petrolera y para atender problemas prioritarios del país, como la salud, la educación o la inseguridad, dijo durante el foro 'La importancia del petróleo para el desarrollo nacional'.