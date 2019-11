Reducir periodo de presidencia del INE es para debilitar al organismo: Lorenzo Córdova

Zacatecas.- Ante las iniciativas presentadas por diputados de Morena para reducir el periodo de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello indicó que existe una clara intencionalidad de debilitar el organismo.

"Tienen toda la intención de propiciar un control político que hoy no existe en los órganos electorales", aseveró.

Detalló que estás iniciativas no están respaldadas por ese instituto político ya que "la presidenta de Morena, el coordinador de la bancada, han señalado que no son iniciativas del partido, sino de legisladores en particular".

Advirtió que sería conveniente que el instituto político se deslindara de esos posicionamientos.

"Sería pertinente que se dijera que no se comparten", añdió.

Luego de firmar convenios de colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Córdova Vianelllo indicó que está seguro que ésta no es una decisión del Gobierno Federal.

"Yo no he dicho que es una intencionalidad del gobierno porque, incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia matutina que no estaba en su agenda dar pie a una reforma electoral", añadió.

Esto, aparte de los temas que ya se han procesado como la revocación de mandato y la flexibilización de las consultas populares.

Subrayó que permitir que la presidencia del INE se renueve cada 3 o 6 años va en contra del espíritu de la propuesta hecha por Porfirio Muñoz Ledo como presidente del Partido de la Revolucón Democrática (PRD).

En su momento, el hoy legislador de Morena propuso que la presidencia del instituto electoral trascendiera los procesos electorales; por ello se fijó un periodo de 9 años.

En ese sentido, sostuvo que el sistema electoral mexicano aún se basa en la desconfianza pero los cambios en las leyes deben hacer eficiente el modelo electoral.

A pesar de ello, dijo que los mexicanos hemos configurado un sistema electoral más competitivo.

Rechazó que un grupo de intelectuales orgánicos al gobierno federal pretenden estimular la idea de que la democracia en el país surgió a partir del 1 de julio de 2018.

Dijo que están creando una visión creacionista de la democracia y le faltan al respeto a muchos íconos protagónicos de esas luchas.

"Sería faltarle el respeto a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano", quién en septiembre de 1988 optó por la vía democrática cuando la gente quería tomar Palacio Nacional.

Reelección federal 2021

El presidente del INE afirmó que el Poder Legislativo tiene temas que debe empezar a legislar como es el caso de la reelección de diputados federales, que aplicará en 2021.

Puntualizó que se tendrá que recuperar la experiencia de los estados, como es el caso de Zacatecas, donde opera esta reforma desde el 2016 y que se aplicó en 2018; añadió que este si es un tema primordial para la vida electoral del país.

Confió en que esta responsabilidad no se la dejen al INE.