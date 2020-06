Recuperación económica en México va a ser tipo ‘V’: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este domingo que la recuperación económica de México, luego de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, será como una ‘V’; es decir, una súbita caída y después un ascenso rápido.

“Siempre hablé de una ‘v’: caída, tocar el fondo y salir hacia adelante pronto”, dijo el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores. pic.twitter.com/DtImqfZbzB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 28, 2020

“Algunos analistas piensan que no va a ser una ‘V’, sino una ‘L’: que caímos y que vamos a seguir abajo, en el sótano, con recesión económica. Afortunadamente no va a ser así. Se va a cumplir nuestro pronóstico”, continuó.

Asimismo, López Obrador manifestó que, según datos preliminares en su poder, van 70 mil empleos formales perdidos en junio.

A su vez, comentó que espera que en julio ya no se pierdan más trabajos.

“Deseo con toda mi alma (…) que ya en julio no vamos a perder empleos. Si no crece el número de empleos, refiriéndome a la economía formal, si no hay aumento, se van a mantener los empleos (existentes)”, expuso.

“Si no aumentamos aunque sea un poco (los empleos) en julio, para agosto sí”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo mencionó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, traerá inversión y empleos en México

“En un momento muy oportuno (llegada del T-MEC), porque esto va a significar más inversiones, empleos y bienestar para México. Nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía”, aclaró.