Reconoce Gobierno de México estrategia de seguridad implementada en Jalisco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la estrategia de seguridad que se implementa en Jalisco con el modelo de Policía Metropolitana.

“Expresar nuestro reconocimiento a esta iniciativa del Gobernador de construir, organizar la Policía de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es un gran cierto, pero al igual que la Guardia Nacional, requiere pasar por un proceso de maduración institucional, de fortalecimiento presupuestal (…); vamos a hacer un esfuerzo conjunto porque la Policía Metropolitana, particularmente en este primer año, pueda dar sus pasos de manera firme”, dijo.

Durante su visita a Jalisco para encabezar la Segunda Reunión de Conferencias Nacionales, Zona Occidente, con sede en Guadalajara, Durazo Montaño se refirió al esquema de evaluación de la incidencia delictiva que se aplica en la entidad, donde se separan los delitos que impactan a las personas y los relacionados con el crimen organizado.

“Hace muchos años que Guadalajara no vivía niveles bajos, niveles de incidencia criminal que hoy se registran, esto no significa que no hay problemas, significa que han ido afortunadamente a la baja gracias a un esfuerzo coordinado de todas las dependencias que aquí participamos y particularmente al esfuerzo del Gobernador del Estado, aquí en Jalisco”, dijo.

“Decía, Guadalajara, Puerto Vallarta estuvo en los estelares de la incidencia criminal, afortunadamente hoy ya no es, ya no representa, no forma parte de la estadística de incidencia criminal y esperemos que así siga (…); Ciudad Guzmán igual, Ocotlán, Tepatitlán, Tecolotlán, todas estas regiones han tenido una baja sensible en particularmente aquellos delitos que más afectan a la población, es cierto, hay delitos de alto impacto, pero que se mueven en otros espacios, particularmente en los espacios del crimen organizado”, detalló.

Sin embargo, el secretario también anunció que se pondrá énfasis en la Región Altos Norte, donde “todavía no se han logrado los resultados en materia de seguridad pública, que aquí muy bien ha expresado el señor Gobernador”.

Por último, agradeció las aportaciones del Gobernador Enrique Alfaro en la Comisión de Información, donde se discute la definición del sistema tecnológico de comunicación que utilizarán las policías del país.

Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez se pronunció, a nombre de los municipios y estados de la Región Occidente, para que se sumen, analicen y contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, los planteamientos y planes que en materia de seguridad están previstos en la ley.

“En aquel momento del debate (de la creación de la Guardia Nacional) se dijo con toda precisión que de nada serviría formar una gran instancia en materia de seguridad a escala nacional, si no se fortalecían las capacidades locales en esta material", comentó.

"Se habló de la necesidad, lo quiero decir, en estos términos como está redactado este Artículo Séptimo transitorio, que desde los estados se presentarán los programas y los planes para el fortalecimiento de los estados de fuerza y de las capacidades institucionales desde lo local, y quedó establecido en este artículo constitucional que se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas sobre la base de la corresponsabilidad a partir del Ejercicio Fiscal del 2020”, enfatizó.

Por ello, hizo la petición al Secretario Alfonso Durazo “con el ánimo de sumar, no de reclamar, sino de establecer la necesidad de que los planes y planteamientos que hemos puesto sobre la mesa se necesitan reforzar desde el ámbito federal, no podemos solos presupuestalmente ni los estados, ni los municipios”.