Recibimos a Florian Tudor por derecho de audiencia; el caso está en manos de Fiscalía: Seguridad

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves que recibió a Florian Tudor para que él expusiera su caso, pero que no se emitió desde la dependencia ninguna opinión al respecto.

Indicó que el ciudadano rumano fue recibido para otorgarle la audiencia para expresarse, y que al final de sus alegatos, muchos de los cuales son públicos, le dieron fecha para darle garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Los documentos que entregó están en nuestras manos, en nuestra oficina, y en general es información pública. Solamente le dimos el derecho de audiencia, no somos la persona o la instancia encargada de investigar su caso, está en manos de la Fiscalía. No tenemos nosotros conocimiento de ninguna orden de aprehensión hasta el día de ayer, no era una persona señalada para la Secretaría, nuestro trato fue como a cualquier ciudadano de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto", puntualizó Rodríguez.

En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab publicaron una investigación sobre un grupo criminal proveniente de Rumania que ha saqueado millones de dólares mediante cajeros automáticos alterados, todos colocados en destinos turísticos mexicanos como Cancún, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Con estos cajeros turísticos, reveló la investigación conjunta, fueron clonadas las tarjetas de turistas para robarles dinero.

La estafa se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto de lo robado a través de dichos cajeros podría sumar hasta mil 200 millones de dólares, indicó la investigación.

Este reportaje apuntó también que autoridades estadounidenses, rumanas y mexicanas identificaron a Florian Tudor como presunto líder de la banda criminal, acusaciones que él ha negado.

