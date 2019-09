Diputados rechazan censura del Congreso de NL a Fernández Noroña

Con 284 votos a favor, 51 en contra y 47 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece su obligación de velar por el respeto a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución, que salvaguarda el derecho de los legisladores a expresar sus opiniones, libremente y sin censura, en el ejercicio de sus funciones.

El documento precisa que, de conformidad con el artículo 6º constitucional, toda manifestación de las ideas está garantizada y protegida, mientras que las limitaciones pueden ser aquellas que señala específicamente el propio artículo constitucional.

Destaca su preocupación por “expresiones políticas del Congreso de Nuevo León, que atentan contra la libertad de palabra y constituyen actos de discriminación en contra del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del PT, además de violentar los artículos 1, 6, 7, 11, 16 y 61 de la Constitución Política.

Menciona el acuerdo que “en una democracia, el debate, la emisión de opiniones y discusiones forman parte esencial de la libertad de expresión de las y los ciudadanos que debe protegerse de toda injerencia indebida”.

Luego de un choque y conato de bronca en el salón de plenos, bajo la tribuna, con legisladores de la bancada panista –que le gritaron: "¡cobarde!", "¡te faltan güevos!", por su apoyo a las afirmaciones de Pedro Salmerón, quien dijo que el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada fue “un acto valiente” de los jóvenes que lo perpetraron-, Gerardo Fernández Noroña dijo en tribuna que “la determinación, sin un fundamento legal, del Congreso de Nuevo León de declarar a Pedro Salmerón y a mí personas non gratas es ilegal, abusiva, injusta y arbitraria de un órgano colegiado que debería garantizar la libre expresión de las ideas”.

“El acuerdo del Congreso estatal pretende que se me agreda físicamente cuando yo acuda a Nuevo León. Nunca he sido un cobarde, no moriré siendo cobarde. El 2 de octubre de 2019 estaré en el Congreso de Nuevo León refrendando mis puntos de vista y dando la cara al pueblo que sé me recibirá con los brazos abiertos”, subrayó.

El diputado Raúl Gracia Guzmán, del PAN, dijo en tribuna que “no se reprime a un legislador por sus opiniones parlamentarias, sino como ciudadano; pero le debería dar vergüenza a quien privilegia como valientes a quienes mataron al mejor de los neoleoneses ir a esa tierra, porque en Nuevo León, si a alguien se admira es a don Eugenio Garza Sada, y quien ose decir que su muerte fue un acto de valentía, no merece ir a ese estado”.

“Tenemos una responsabilidad de hablar con verdad y orientar al país al bien común y desarrollo, y eso no se hace en ninguna circunstancia con odio, rencor, violencia, ni mucho menos matando al mejor de los neoleoneses”, subrayó.

Por Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda puntualizó que los Congresos locales “no tienen facultades para nombrar a nadie persona non grata, ni mucho menos para callar ninguna expresión de un ciudadano y ciudadana”.

“La función de los Congresos es respetar los derechos, por lo que es terrible que se hayan tomado las expresiones del diputado Fernández Noroña como un acto de defensa del suceso en el que, lamentablemente, perdió la vida don Eugenio Garza Sada”, dijo y pidió a los integrantes del Congreso de Nuevo León “sean responsables y asuman que no tienen facultades para emitir este tipo de pronunciamientos”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que apoyan el acuerdo porque “no se debe consentir que un órgano del Estado adopte una resolución violando el derecho que un legislador tiene de expresarse”.

“Es la defensa del artículo 61 de la Carta Magna. Lo hacemos para defender a los 500 diputados que están aquí. También vamos a defender el derecho de todos los legisladores locales para que ninguna mayoría aplaste a ninguno de ellos”, puntualizó.