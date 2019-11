“¿Recesión, qué es eso?”; Slim ve bases para invertir

En un claro respaldo al gobierno de la República, el empresario Carlos Slim minimizó el hecho de que la economía nacional haya tenido una contracción en tres trimestres consecutivos, de acuerdo con cifras publicadas el lunes por el INEGI.

Consideró que, en su primer año, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró mantener finanzas públicas sanas y celebró el Plan Nacional de Infraestructura, presentado ayer en Palacio Nacional, el cual, dijo, “será un detonador de mayores inversiones”.

-“Ingeniero, ¿hay recesión en México?”, se le preguntó.

-“No, pos no sé qué es eso”, respondió el empresario.

Así, el presidente de Grupo Carso refirió que la actual administración sentó las bases para detonar la confianza para seguir invirtiendo.

“Este año, como yo dije, no era importante que creciera (la economía), ya sabíamos que no habría crecimiento (...) se sentaron las bases para unas finanzas públicas sanas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, están sentadas las bases, la confianza para la inversión financiera”, dijo.

Consideró que esta administración tiene “nuevos proyectos, nuevas situaciones”, por lo que, lo “trascendente no era si crecíamos punto cinco, punto cuatro, sino que se sentaran las bases de lo que hoy se plantea”