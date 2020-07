Rebelión de morenistas contra Mario Delgado rechaza lista de aspirantes al INE

En una carta a su coordinador parlamentario, Mario Delgado Carrillo, un grupo de más de 60 diputados federales reprocharon este domingo que la lista de los 20 aspirantes finalistas a ocupar las cuatro vacantes de consejeros electorales en el INE “no incluye a los mejores perfiles”, pero que sí están “personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.

“No pasa desapercibido para nosotros, y seguramente tampoco para ti, que las listas no incluyen a los mejores perfiles y, en cambio, es por demás manifiesto que fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación, y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral”, le dicen en la misiva.

“Incluso, podrían contribuir a que perduren todos los vicios, sesgos y complicidades que han hecho del INE un enclave de los peores intereses contra la democracia a nivel nacional. Difícilmente existen dos o tres perfiles medianamente favorables a las exigencias de transformación del organismo electoral”, remarcan.

En su mayoría identificados con el ala radical de Morena, los diputados insisten en que “es evidente a todas luces que el Comité (Técnico de Evaluación que los eligió) incurrió en una obvia violación del Acuerdo de la Junta de Coordinación que lo habilitó a intervenir, dado que adoptó sus resultados sin consenso y desprovistos de toda fundamentación y motivación que los razonara o justificase”.

“Tenemos absoluta certeza de la viabilidad y fundamentación legal de la invalidación parlamentaria que proponemos respecto de la evaluación en entredicho llevada a cabo por el Comité. Los diputados del Grupo Parlamentario que suscribimos esta comunicación queremos manifestarte nuestra honda inquietud y preocupación por la evolución que ha tenido el proceso de designación de aspirantes a incorporarse al Consejo General del INE”, señalan.

“No estamos exagerando al afirmar que en la designación acertada de los nuevos consejeros, descansa uno de los pilares esenciales de sostén y viabilidad de la Cuarta Transformación y de la instauración de un régimen democrático al servicio del pueblo, a prueba de conspiraciones como la del BOA o del FRENAA, o de cualquier grupo reaccionario que aceche a la 4T”, advierten.

“Por lo anterior, nos permitimos sugerirte agotar todos los recursos parlamentarios que garantice nuestra mayoría calificada y revertir, ya sea desde la Junta de Coordinación, que dignamente presides, o bien, que en el desahogo de la próxima sesión extraordinaria, mediante un debate dignificante para la Cuarta Transformación, que con toda vehemencia libraremos, se haga valer nuestra mayoría, en aras de depurar y enderezar al INE, en bien de la democracia y del país, y se ordene la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes, con una nueva metodología y parámetros estrictos para que el Comité se abstenga de efectuar otra evaluación tendenciosa”.

Afirman que “estamos a tus órdenes para articular, fundamentar y ejecutar la estrategia parlamentaria que permita subsanar este deplorable desenlace por el desempeño faccioso y avieso del Comité de Evaluación, no sin mencionar que por encima del clima de concordia y deferencia con tus pares de la oposición, que has sabido mantener con tanta prestancia y habilidad en la Junta de Coordinación, están los objetivos del bien de la nación, de la democracia que no hemos terminado de apuntalar y de la Cuarta Transformación, que ahora más que nunca requiere toda nuestra entrega”.