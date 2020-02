Reaprehenden a dos implicados en caso de asesinato de estudiantes en Puebla

Puebla, Pue.- Dos de las tres personas acusadas como presuntos responsables del homicidio de tres universitarios y un conductor de Uber en Huejotzingo fueron liberadas y posteriormente reaprehendidas este jueves.

Aunque la Fiscalía General del Estado indicó en principio que los señalados eran inculpados por los referidos asesinatos su detención se efectuó por usurpación de funciones y un juez de control consideró que dos de los aseguramientos de por dicho ilícito eran ilegales ordenando su liberación por tal motivo; sin embargo, fueron reaprehendidos por agentes ministeriales al salir de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula , ahora sí por el delito de homicidio.

En primer instancia se realizó una audiencia en la que se buscaba calificar de legal la detención de Lisset N, Ángel N y Pablo Jesús N, por los delitos de usurpación de funciones, mismos que se les imputaban debido a que en la investigación por el homicidio de tres universitarios y un conductor de Uber (del cual se les acusa) se les encontró una camioneta BMW color blanca, con placas de Guerrero, con impactos de arma de fuego, además de que en su interior tenía estrobos, casquillos útiles, manchas hemáticas, rastros de masa encefálica y celulares.

Sin embargo, el juez consideró que sólo en el caso de Pablo Jesús la detención fue legal debido a que se encontraba a bordo de la citada camioneta; no obstante, en el caso de Lisset y Ángel no estaban en el vehículo y por tanto no se acreditaba el delito de usurpación de funciones que se intentaba imponerles de forma inicial, esto a pesar de que llevaban consigo chalecos tácticos, mismos que los detenidos argumentaron que usaban "por seguridad".

Tras ordenarse su liberación los dos señalados salieron por propio pie de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, pero a las afueras del recinto ya los estaban esperando agentes de la Unidad Selecta de Investigación Táctica (USIT), junto con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, que los aseguraron por el delito de homicidio.

Tras esta acción se espera que en las próximas horas se realice la audiencia donde se les haga la imputación, toda vez que su detención se realizó bajo la orden de juez.

En el caso de Pablo Jesús, además de ser acusado por homicidio sí podría ser vinculado a proceso por el delito de usurpación de funciones.