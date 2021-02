Raymundo Riva Palacio y Enrique Quintana, entre las cinco columnas más leídas de la semana

Esta semana que corrió del 15 al 19 de febrero de 2021, los lectores de El Financiero gustaron de estas cinco columnas. Destacan las las opiniones de nuestros analistas Raymundo Riva Palacio, Mauricio de María y Campos y Enrique Quintana.

¿Qué tanto se conoce sobre Sangre Nueva Zeta, la nueva organización criminal que dio cuenta el Gobierno federal? ¿Félix Salgado Macedonio se saldrá con la suya y será candidato a la gubernatura de Guerrero? ¿El SARS-Cov-2 se irá de nuestras vidas? Esto y más encontrarás en estos análisis.

1. El nuevo cártel

El general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, presentó un informe detallado sobre Sangre Nueva Zeta, una organización criminal que no era nada hace dos años, comenta Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

"Los inicios de esta organización fueron a finales de 2019, cuando aparecieron dos narcomantas en Puebla que se atribuyó un grupo desconocido hasta entonces, Sangre Nueva Zeta, y que fue desestimado por las autoridades como una amenaza, aunque no dejaron de investigar", escribe.

2. Que digan misa las mujeres

Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, impulsado y protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenta Raymundo Riva Palacio. Afirma que el político guerrerense fue exonerado por el mandatario mexicano incluso antes que por un juez.

"Desde un punto de vista ético, el presidente y Morena debían de haber mantenido en reserva su candidatura hasta que un juez resolviera las denuncias, pero el tiempo electoral no les daba, por lo que, sin importar el creciente movimiento de mujeres, respaldadas por muchos hombres, en contra de tal premio para quien tiene tan dudosos antecedentes, lo arroparon", dice.

3. Alfonso, mi hermano. Querido Alfonso

Mauricio de María y Campos escribe en su columna sobre la muerte de su hermano, Alfonso, quien fuera embajador de México y director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Comenta que la partida del diplomático fue una sorpresa.

"Las últimas semanas te vimos apagarte dulce, tranquilamente, después de un largo padecimiento cardiaco. Sin embargo, te vamos a extrañar y yo, tu hermano mayor, he tenido dificultades para escribirte este texto", escribe Mauricio de María y Campos.

4. Hágase a la idea: el virus no se va a ir con las vacunas

Lo más probable es que el COVID-19 se convierta en un mal endémico en el curso de los próximos años, es decir, no va a desaparecer, escribe Enrique Quintana en su columna Coordenadas. Aunque esto no quiere decir que las vacunas no vayan a funcionar, comenta.

"Hace poco más de un año, cuando el SARS-Cov-2 empezó a difundirse por el mundo, tomó por sorpresa a la mayor parte de los países, hoy existe la oportunidad de que su persistencia no nos pille desprevenidos e ilusionados con la creencia de que las vacunas desterrarán al bicho de nuestras vidas, para así poder regresar a las viejas costumbres", explica.

5. El 'show' de Marcelo

Leonardo Kourchenko comenta en su columna La Aldea, que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció "pomposamente" que presentará una denuncia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por acaparamiento de vacunas.

"¿La ONU produce vacunas? ¿Las distribuye a nivel internacional? Más allá del Covax, que es ciertamente una iniciativa multinacional, la ONU carece de jurisdicción alguna para un tema de esta naturaleza", dice. "Las vacunas, como todo avance científico en el mundo, pertenecen a quien las desarrolla", afirma.

Te puede interesar:

México y EU extienden cierre de la frontera a viajes no esenciales hasta el 21 de marzo

¿Por qué AMLO 'revivió' el puesto del Gobernador de Palacio Nacional? Esto explica