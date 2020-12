Raymundo Riva Palacio, Jonathan Ruiz y Ana María Salazar, entre las 5 columnas más leídas de la semana

Esta semana que está por concluir, los lectores de El Financiero se decantaron por estas cinco columnas, las más leídas de la semana, que corrió del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Destaca la opinión de Raymundo Riva Palacio, Jonathan Ruiz y Ana María Salazar.

¿Olga Sánchez Cordero debe dejar la Secretaría de Gobernación? ¿El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es más reconocido por sus frases y promesas? ¿Grupo Bimbo entra de lleno al negocio del transporte? Esto y más información encontrarás en las siguientes opiniones de nuestros expertos.

1.- Sánchez Cordero se tiene que ir

Raymundo Riva Palacio afirma que la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha vivido largos meses con respiración política artificial. Afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le responde ni los mensajes en WhatsApp.

"En las últimas semanas han circulado versiones de su salida de Gobernación. Nada perdería el gobierno, mucho menos el país, y lo más excitante sería el morbo de quién llegaría", dice Riva Palacio.

2.- El cuenta cuentos

En la presente columna, Riva Palacio comenta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no es reconocido por su pensamiento innovador y estratégico, sino por sus frases y promesas, tan jocosas como trágicas. Dice que desde su atril de Palacio Nacional, el mandatario solo cuenta cuentos.

"A López Obrador no se le recordará como un estadista. Ni es, ni lo será, porque carece de una visión de Estado. Hablaremos de él en el futuro como una persona que alardeó de lo que era y no era, muy folclórico, con una pedagogía, como define sus sermones, que serían motivo de carcajada de no ser que ha dañado al país con un retroceso en todos los rubros, y roza los linderos de negligencia criminal", dice.

3.- El camión de Bimbo que ‘se le cierra’ a la Estaquitas

En su columna, Jonathan Ruiz nos habla sobre que Grupo Bimbo entra de lleno al negocio del transporte. Dice que la compañía dirigida por Daniel Servitje está acumulando experiencia diseñando y fabricando camiones eléctricos identificados como Veksta.

"Desarrolla el nuevo modelo llamado VK4, un vehículo eléctrico de reparto que tiene una capacidad de carga de 1.5 toneladas, 500 kilos más que los modelo VK3 que hoy transitan repartiendo Ricolino o Marinela. Pero el VK4 incluye una característica adicional: una caja fría", explica.

4.- Terminó el sexenio: Misión cumplida

Ana María Salazar comenta que lo que se lleva del discurso del segundo aniversario como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, es que al dar un listado de todas sus actividades y sus éxitos, presume que "transformó a México".

"Fue un discurso extraordinario considerando que nunca reconoció las tres crisis que está viviendo México: pandemia, economía y seguridad, Y cualquiera de estas crisis podrían necesitar un cambio de rumbo, un ajuste, una redirección de su gobierno, o un cambio en el gabinete", escribe.

5.- Dos años, la clave del éxito

Raymundo Riva Palacio afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador provoca mucha división y rencores. Sin embargo, a pesar del "desastre" en resultados del tabasqueño el apoyo que tiene es excepcional, comenta.

"Mientras siga extrayendo dinero de donde sea para regalarlo, López Obrador mantendrá sólida esa aprobación. Cuando deje de tener recursos para ello, es probable que otras variables que hoy juegan a su favor, como la corrupción del pasado, se conviertan en un búmeran y se le empiece a reclamar sobre la corrupción de su familia y de su gobierno", dice Riva Palacio.