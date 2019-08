Raúl Flores renuncia al PRD

Raúl Flores, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, dio a conocer este miércoles su renuncia al grupo.

En su cuenta de Twitter, publicó una misiva donde da a conocer las razones por las que deja el partido.

"Adiós, PRD. Hoy hago pública mi separación del @PRDMexico. He decidido no ratificar la militancia, en mi caso no podía hacerlo sin contar apretadamente la historia, mi historia y mis motivos. No es una renuncia breve y 'amable' o sin autocrítica", señaló.

— Raúl Flores (@raulflorescoy) 28 de agosto de 2019

"Un equipo compacto y leal sin tacha de corrupción decidimos no ratificar nuestra militancia en el Partido de la Revolución Democrática, sí por las formas, pero sobre todo por el fondo, porque no queremos que los partidos políticos sirvan más de plataforma para aquellos que han vivido, literalmente de ellos, porque se ha marginado a la ciudadanía y principalmente a las y los jóvenes de la vida política, porque se necesita que nuevas caras, ideas y formas tomen el futuro (el verdadero, sin etiquetas), en sus manos, sin heredar los vicios ni la falta de responsabilidad", señala en la carta.

En el texto, Flores considera que la visión actual del partido carece de propuestas y autocrítica.

"La postura reciente del PRD y sus nuevos aliados adolece de propuesta y autocrítica, se centra en la confrontación personal, antes que en la genuina lucha política, no presenta un modelo alternativo de gobierno, pero sí presenta muchas etiquetas como la 'social democracia', que a´si expresa ha servido como pretexto", afirma.

Su salida se da a conocer un día después de la renuncia de Alejandra Barrales y Juan Zepeda al partido.

"Una virtud de la democracia es la diversidad del pensamiento y el respeto a todas las ideas, por esa razón en estos días hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política, algunos se opondrán a ello, nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento", se lee en la misiva.