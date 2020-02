Quítense de críticas tontas contra AMLO, reclama Nestora Salgado a la oposición

La senadora Nestora Salgado pidió este martes a los partidos políticos dejar de lado las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por la crisis de inseguridad que vive el país.

“Dejémonos de estar peleando tonterías como los partidos políticos lo saben hacer. Estamos en un momento de crisis y yo a los mexicanos les pido o les pregunto: '¿Qué más esperamos, señoras, señores?' Son sus niñas, son sus mujeres, quítense de críticas tontas como se la pasan haciendo a nuestro presidente”, aseveró.

Salgado, junto con algunos integrantes de la bancada de Morena en la Cámara alta, condenaron el caso de una mujer identificada como Brenda quien al ser sentenciada prisión en Zacatecas, fue enviada a un reclusorio varonil en el municipio de Calera donde fue violada.

Por otra parte, el senador Eduardo Ramírez explicó que existen diferencias entre el caso de la niña Fátima y el de Brenda, ya que este último la resolución del juez puede interpretarse como una consigna, al ser enviada a un reclusorio varonil.

“En el tema de Fátima es el descuido, la responsabilidad también de los padres, la responsabilidad de la institución, la responsabilidad de todos como mexicanos”, aseveró.

La senadora Margarita Valdez consideró que como sociedad estamos llegando a un punto crítico, por lo que hizo un llamado para proteger a mujeres y a niñas.

“El caso de la chiquita Fátima ha prendido los 'focos rojos' y hemos dicho basta, ni un niño más, ni una niña más, que sea el producto, que sea el resultado de esta decadencia social. No vamos a señalar como responsables a uno o a otra persona. Tenemos que ser valientes y asumir la responsabilidad como sociedad”, agregó.

De acuerdo con Malú Micher, el Gobierno de México es un gobierno responsable, por lo que se atenderán todos los reclamos de la sociedad, de las feministas y de las defensoras.

“Estamos trabajando, no estamos de brazos cruzados, estamos atendiendo el problema, pero también necesitamos de la mano de toda la sociedad, de la empresa privada, de la empresa pública, de los medios de comunicación", abundó.

“No tenemos un gobierno machista, no votamos por él. Este nunca será un gobierno machista y no vamos a permitir que se acuse a este Legislativo, al Ejecutivo o al Judicial de no estar trabajando. Sí se está haciendo, pero hay que asumir que nos falta hacer muchísimo más”, agregó.

Micher fue cuestionada sobre la propuesta realizada por la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota de someter a consideración del Pleno la creación de una comisión especial para investigaciones sobre feminicidios.

“Estamos estudiando por supuesto la creación de estás comisiones especiales”, dijo la senadora Micher.