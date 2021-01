Quitar entes autónomos, regreso al autoritarismo, alerta Lorenzo Córdova

Desaparecer los órganos constitucionales autónomos, en lugar de mejorarlos para fortalecer la democracia, representaría un regreso al autoritarismo, aseveró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Durante el foro digital Instituciones Autónomas de México, organizado por el Inai, consideró que, sin dejar de ser autocríticos, vale la pena reflexionar sobre cómo mejorar y fortalecer estos organismos, pero en un diálogo que sea democrático, incluyente y tolerante, y que no sea sólo un diálogo de sordos.

“No vaya a ser que perdamos lo que tanto tiempo nos ha costado construir. Y para esto es importante no olvidar que no todo cambio necesariamente es para bien. Cambiemos para mejorar y fortalecer la democracia, no para regresar a una lógica autoritaria”, alertó.

“La historia a veces es importante tenerla presente, nos enseña, con innumerables ejemplos, que muchas veces los cambios terminan erosionando y diluyendo la democracia”, afirmó.

El presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella, señaló, por otra parte, que los beneficios que han traído estos órganos justifican haber invertido en este tipo de diseño institucional.

Argumentó que estos órganos han permitido separar decisiones técnicas de intereses políticos, han reducido conflictos de interés, han sido un contrapeso de poderes con el Ejecutivo y han aprovechado la especialización técnica sin sujetarse a cambios en los ciclos sexenales.

Santaella destacó, por tanto, que los órganos constitucionales autónomos son parte del Estado mexicano, no del gobierno.

“Cualquier decisión en contra de esos órganos, que no esté justificada en problemas de defecto institucional o desempeño, sino que responda a lógicas políticas, pues es una regresión en términos democráticos y constitucionales”, coincidió el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.

Para Enrique Uribe Arzate, autor del libro Autonomía de los órganos constitucionales, editado por el Inai, estos órganos realizan tareas que no puede ni deben asumir ninguno de los tres poderes, y menos el Ejecutivo.

“Deben seguir vivos y tener mayor autonomía en sus decisiones. Tiene que ser un tema de presencia y vigencia transexenal, más allá de partidos”, remató.

