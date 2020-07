Empresarios que denuncian fraude y extorsión de la Conade acusan que los quieren 'comprar'

Los empresarios veracruzanos que denunciaron por fraude y extorsión a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguran que funcionarios de ese organismo intentan comprar su silencio, ofreciéndoles dinero a cambio de detener las denuncias.

En una videoconferencia con distintos medios, Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, informaron que este miércoles esperan poder verse con la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, para rendir su declaración en este caso.

“Nuestras vidas no tienen precio, no podemos revelar el nombre del funcionario que nos mandó decir eso porque no podemos entorpecer el proceso de las investigaciones, pero sí han enviado a alguien para intentar negociar”, aseguró Jesús Chaín Oceguera.

La denuncia de la SFP se suma a las existentes en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz del 27 de marzo en la que se menciona a Ana Gabriela Guevara Espinoza. La Fiscalía General de la República (FGR) admitió también una denuncia contra Guevara Espinoza por fraude y extorsión el 22 de mayo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también tiene una denuncia ratificada del 5 de junio a las 14.50 horas contra los funcionarios de la Conade y además Ana Gabriela Guevara tiene una denuncia por intento de homicidio en grado de tentativa ante la FGR fechada el 17 de junio.

Respecto a qué esperan tras declarar en la Función Pública, dijeron que se administre la justicia cómo debe ser, pues ellos como representantes de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA), sólo han hecho su tarea de denunciar las cosas como son.

“Nuestro cliente tomó la decisión de participar en ese hecho y las autoridades tendrán qué determinar los grados de responsabilidad que cada quién tenga en este caso, pero sí existe una relación de la titular de la Conade en estos hechos de corrupción”, señaló Chaín Oceguerra.

Respecto a por qué no denunciar ante los medios a las personas de la Conade que intentan que este caso se mantenga oculto, dijo que en su momento las autoridades judiciales actuarán con base en las pruebas que ellos presenten.

“Yo no puedo denunciar ante los medios, debo hacerlo en donde se tiene qué hacer y es en las instituciones de procuración de justicia que se llevarán a cabo las diligencias”, expuso el abogado Sánchez Cano.

Recalcó que existen las pruebas suficientes para procesar a la titular de la Conade y se presentarán para que las autoridades determinen las responsabilidades que cada funcionario de esa institución se merezca.