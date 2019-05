Quien se dedicaba a las redes del Injuve no tiene nada que hacer ahí: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que “la persona que se dedicaba a las redes del Injuve no tiene nada que hacer ahí”, al ser cuestionada sobre una publicación en las redes sociales del Instituto de la Juventud de Ciudad de México de una imagen sobre la propaganda nazi, la cual fue eliminada más tarde.

“Ya la directora del Injuve habló con él. No puede ser que haya una… Hay cosas que no van con nosotros. No, es un error”, señaló la mandataria, quien asintió con la cabeza al ser cuestionada sobre si el responsable fue destituido.

Injuve publicó el domingo una efeméride para recordar el nacimiento de Goebbels, alemán responsable de la campaña nazista en Europa, quien a su vez promovió las ideas racistas de Adolf Hitler.

La publicación fue criticada por los usuarios de redes sociales debido a su alusión a la Alemania nazi.

Algunos usuarios señalaron que, además de la efeméride fuera de contexto, Injuve publicó la silueta del escritor H.P. Lovecraft y no la de Goebbels.

Ante ello, el instituto señaló a través de su cuenta que sus efemérides solo buscan contribuir a la memoria histórica y reiteró su compromiso con la tolerancia.

"El Injuve reitera su compromiso con la tolerancia, el respeto a todas las personas, pueblos y diversidades.

"La intención de nuestras efemérides solo buscan generar memoria histórica, sin exaltar ni reivindicar alguna clase de ideología. Ofrecemos una disculpa y seguimos a sus órdenes", dijo en su publicación.